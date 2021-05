Elisabetta Canalis, allenamento da impazzire: movenze hot e glutei scolpiti | Video

12 maggio 2021 a

Elisabetta Canalis inarrestabile. Classe 1978 continua a mantenersi in grande forma e non rinuncia mai alle sue sedute di allenamento. Nell'ultimo video pubblicato su Instagram infatti l'ex Velina di Striscia la Notizia - nonostante un infortunio al piede sinistro - si sottopone a una sessione per addominali e glutei, mostrando un fisico oggettivamente pazzesco, che manda in visibilio i suoi quasi 3 milioni di follower. "Come allenarsi in maniera sicura nonostante un piccolo infortunio come il mio? Con l’aiuto di un professionista che mi aiuterà durante queste 3 settimane prima di riprendere il mio solito training di kickboxing", ha scritto nella didascalia che accompagna il video. E i risultati sono strepitosi, sotto gli occhi dei fan.

Sui suoi social la Canalis non rinuncia a pubblicare pure scene di vita quotidiana. In un'altra circostanza aveva postato un simpatico siparietto con la figlia Skyler Eva, impegnata nel trucco della madre: "Da grande vorrai fare la truccatrice?", la domanda di Elisabetta alla figlia. "Io sono già una truccatrice", ha risposto lei senza esitazioni. Insomma, Skyler Eva ha le idee chiare e tra pennelli e polverine colorate continua a divertirsi. Una volta abbandonato il make up passa all'acconciatura, pettinando i lunghi capelli della Canalis e sistemandoli a dovere. Poi, contenta del suo lavoro, ammira il risultato: "Sei bellissima", ha esclamato la piccola.

Le amiche vip di Elisabetta si divertono e approvano a pieni voti, da Emma Marrone a Melissa Satta e Costanza Caracciolo. Anche Niky Epi, il parrucchiere di fiducia e caro amico della Canalis, ha approvato il risultato: "Degna erede, praticamente mi sento nessuno", ha commentato. Per il futuro la piccola Skyler ha un posto di lavoro assicurato. Skyler che rappresenta il principale "ostacolo" nella vita intima di Elisabetta Canalis e del marito Brian Perri. "Il sesso è importante - ha dichiarato la showgirl recentemente - ma a volte la stanchezza ti frena totalmente".

