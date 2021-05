Valentina Bisti, dal tifo per la Roma al matrimonio con Claudio Colaiacomo a Las Vegas

12 maggio 2021 a

Lavora in Rai da quando ha 26 anni e nel corso della sua carriera si è occupata di tanti temi: da sport al meteo, fino alla cronaca. Si tratta di Valentina Bisti, volto storico del Tg1. Classe 1974, Valentina è nata a Roma il 18 febbraio sotto il segno dell’Acquario. Proprio nella capitale ha trascorso la sua infanzia e dopo le scuole superiori si è iscritta all’università, sempre a Roma, dove ha conseguito la laurea in Lettere Moderne con indirizzo spettacolo. Dopo la laurea si è diplomata presso la Scuola di Giornalismo di Perugia. Nel 2017 è diventata la conduttrice di UnoMattina Estate, inizialmente affiancando Tiberio Timperi, poi Massimiliano Ossini e infine Roberto Poletti.

In realtà la giornalista ha partecipato già in passato al programma di Rai1 occupandosi anni fa di uno spazio d’approfondimento e delle pillole da 60 secondi del Tg1. Per quanto riguarda la vita privata, Valentina Bisti è sposata con Claudio Colaiacomo, scrittore e manager d’azienda. I due si sono sposati per ben due volte; la prima a Las Vegas mentre la seconda in Italia. In occasione del primo matrimonio negli Stati Uniti, una cerimonia segreta e molto intima, ha indossato per l’occasione solo un jeans, una maglietta e delle sneakers. In seguito la coppia ha deciso di pronunciare ancora una volta il fatidico “sì”, ma questa volta con una cerimonia religiosa con la famiglia e gli amici più cari ad Arezzo.

Relativamente ad altre curiosità sul suo conto, l'idolo di Valentina è Vasco Rossi e la giornalista è tifosissima della Roma. Non sono mancate nel corso degli anni alcune crisi con il marito Claudio: "Le abbiamo risolte con il dialogo - ha affermato in una vecchia intervista - lui ha capito che amo il mio mestiere e mi è rimasto sempre accanto". Per loro niente figli: "Stiamo bene così e siamo realizzati: la nostra famiglia è già ben solida”, ha aggiunto ancora la Bisti. La giornalista è la concorrente dei Soliti Ignoti nella puntata di mercoledì 12 maggio, in onda su Rai1 dalle 20,40 circa.

