L'Eredità, Cristina nuova campionessa: ma alla Ghigliottina non gioca con Partecipazione

12 maggio 2021 a

a

a

Altra puntata avvincente de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Nel corso della puntata di mercoledì 12 maggio sfida tutta al femminile al Triello tra Cristina, Francesca ed Erika. A imporsi come nuova campionessa è stata Cristina, che ha saputo rispondere esattamente a un'ultima domanda sulla distanza tra Itaca e Troia, per presentarsi poi alla Ghigliottina con un montepremi da 250.000 euro. Dopo un inizio balbettante, la campionessa ha tenuto il suo bottino negli ultimi due termini, giocandosi una Eredità da 31.250 euro con le parole Impresa, Riti, Laurea, Diretta e Amichevole. Cristina ha optato per la soluzione Presa, che si è rivelata sbagliata. In realtà, come poi illustrato dallo stesso conduttore Insinna, la parola chiave della Ghigliottina era Partecipazione. Per far arrivare Cristina al giusto ragionamento, Insinna ha citato la celebre canzone di Gaber, La libertà, nel ritornello "Libertà è partecipazione". Cristina, così come Francesca ed Erika, tornerà a L'Eredità nella puntata di giovedì 13, per provare a difendere il titolo e magari aggiudicarsi qualche soldo nel gioco finale.

L'Eredità, Agnese nuova campionessa ma niente soldi alla Ghigliottina: non trova il Quartiere

Nel corso della puntata di mercoledì 12 maggio si è verificato un clamoroso errore da parte di una concorrente durante il Triello: Francesca infatti non ha saputo rispondere alla domanda relativa al Direttore Megagalattico, personaggio celebre nella saga di Fantozzi. La concorrente invece pensava che il Direttore Megagalattico fosse una figura della serie Boris. Errore blu, si diceva qualche tempo fa.

Davide nuovo campione dell'Eredità ma alla ghigliottina cade sulla "mattina"

L'Eredità è il gioco a quiz preserale di Rai1 che ogni giorno viene visto da oltre 4 milioni di telespettatori. Un appuntamento televisivo ormai consolidato per gran parte del pubblico italiano, in modo particolare nell'ultima mezz'ora che precede il telegiornale delle ore 20 e che coincide con i giochi finali del programma, il triello e soprattutto la ghigliottina. Proprio quest'ultima appassiona il pubblico, tanto i grandi quanto i più piccoli, visto che la parola giusta da indovinare deve essere individuata attraverso un collegamento logico tra cinque termini, al di là quindi delle conoscenze culturali di ognuno. L'Eredità torna giovedì 13 maggio sempre su Rai1 dalle 18,45.

L'Eredità, Roberto nuovo campione: ma alla Ghigliottina non dà il buon Esempio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.