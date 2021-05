Diletta Leotta, relax in radio e scollatura sexy: si rivede l'anello di Can Yaman | Foto

12 maggio 2021 a

E' proprio vero. Diletta Leotta riesce a essere spesso impenetrabile alle polemiche e alle voci sul suo conto. Dopo le stilettate della giornalista Paola Ferrari nei suoi confronti (non le prime per la verità), la conduttrice Dazn non ha replicato, anzi. Ha continuato a pubblicare stories e foto sul suo profilo Instagram, ormai arrivato a quasi 8 milioni di follower. Diletta ha scelto così il relax durante il suo lavoro a Radio 105, concedendosi uno scatto che ha fatto come sempre il pieno di like. Look sportivo, non manca tuttavia la scollatura che fa come al solito sognare i suoi tanti fan. Ai più attenti inoltre non sarà sfuggito l'anello sulla mano sinistra, segnale che con Can Yaman è tutt'altro che finita. I due si sono ritrovati dopo un periodo di "gelo" con un fine settimana bollente sul lago di Como. E l'anello è tornato a risplendere sulla mano di Diletta.

Ma cosa aveva detto Paola Ferrari in riferimento alla conduttrice Dazn? "Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen", ha affermato la giornalista Rai storica conduttrice della Domenica Sportiva che ha guidato per nove stagioni.

Un autentico siluro quello lanciato a Diletta Leotta: i rapporti con il volto di Dazn non sono mai stati dei migliori e l'esperta giornalista già in altre occasioni aveva punzecchiato l'avvenente conduttrice siciliana. E ancora: "Un consiglio per Diletta Leotta? Lei è ricchissima e famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica per così poco. Continui così, faccia un sacco di soldi e se li goda", ha aggiunto con tono decisamente polemico. Ma Diletta non sembra voler raccogliere e pare lasciarsi scivolare via le polemiche.

