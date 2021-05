Barbara D'Urso, altro che single: il fidanzato è Francesco Zangrillo. Divorziato con tre figli

12 maggio 2021 a

Francesco sarebbe il nome del fidanzato di Barbara D’Urso. La regina del talk show di Canale5 non sarebbe infatti più single da tempo e al suo fianco ci sarebbe un uomo "alto, bello e biondo, tale Francesco Zangrillo, con tre figli e un divorzio alle spalle". A rivelare il gossip è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, amico datato della presentatrice. Il giornalista ha precisato come la soffiata sia fondata e veritiera, non proveniente tuttavia dall'entourage di Carmelita. La coppia è stata paparazzata insieme nel giorno del compleanno della conduttrice, con foto pubblicate dal settimanale Oggi.

Ma chi è tale Francesco Z.? L’uomo non è la prima volta che finisce sulle copertine della cronaca rosa. Di professione assicuratore, solo pochi giorni fa è finito al centro del gossip nostrano. Motivo? Si è mormorato che dietro alla cascata di rose rosse ricevute da Elisabetta Gregoraci ci fosse proprio lui. Insomma, si è beccato del corteggiatore tenebroso della showgirl calabrese. Il retroscena, però, si è rivelato un buco nell’acqua, visto che è stato smentito dal diretto interessato via Instagram, con l'aggiunta: "I miei figli sanno che da tempo amo un'altra donna".

Le rose è vero che sono state mandate, ma evidentemente non da tal Francesco Z., il cui cuore batte per un’altra donna da parecchio. Chi? Roberto Alessi è sicuro che la donna in questione sia proprio Barbara D’Urso. Il giornalista si è spinto persino a dire che a breve la coppia potrebbe uscire allo scoperto. Sempre seguendo quanto sussurrato da Alessi, la presunta frequentazione non sarebbe fresca ma andrebbe avanti da diversi mesi. D’altra parte, tirando i fili del discorso, e ammesso e non concesso che Francesco veda in gran segreto la D'Urso, le parole “da molto tempo amo un’altra donna” certificano che la relazione non sia sbocciata di recente. Barbara D'Urso ha due figli maschi, Giammauro ed Emanuele, nati dalla relazione passata con Mauro Berardi.

