Brosio e la De Vitiis si mollano, aveva ragione Diego Granese?

Francesco Fredella 12 maggio 2021 a

a

a

Bye bye amore. Tutto finito all’improvviso (ovviamente tramite social). Vi ricordate la storia d’amore tra la De Vitiis e Brosio? Tutto finito. Insieme ai palinsesti tv, che stanno per chiudere la stagione.

Paolo Brosio, "fidanzata modella di 22 anni": rivelazione a Mattino 5. Biagio d'Anelli: "Madre furiosa". Ecco chi è | Video

Una storia nata sotto i riflettori durante il Gf vip di Brosio, una storia che ha fatto storcere a tutti il naso. Sarebbe, a quanto pare, finita per motivi che non conosciamo. E aveva ragione Diego Granese, l’imprenditore milanese residente a Dubai, che aveva avuto un flirt con la De Vitiis (aspirante showgirl) e che aveva messo in guardia Brosio. Ma lui, a quanto pare, aveva parlato di amore eterno. Finito all’improvviso con un post.

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa”.

Live Non è la D'Urso, la fidanzata di Paolo Brosio nega il tradimento. Ma Soleil attacca: "Questo amore è una farsa" | Video

E ora tutti si chiedono il perché di questa scelta. Brosio non parla, lei invece affida ad un post sterile questa decisione al tramonto dei programmi (che chiuderanno a breve come di consueto) questa decisione. Insomma, in rischio calcolato? Nemmeno la madre di Brosio - in tv - aveva espresso soddisfazione per questa storia. Immaginate il pubblico a casa. Forse aveva ragione per davvero Diego Granese, che ora non commenta. Ma sicuramente sorride.

Paolo Brosio, bacio alla modella Manuela Ferrera? Il racconto a Domenica Live

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.