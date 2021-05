Oroscopo del Corriere di giovedì 13 maggio 2021: le previsioni segno per segno

12 maggio 2021 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 13 maggio 2021: le previsioni delle stelle per la giornata segno per segno.

ARIETE

Piccolo avvertimento: oggi potrebbe accadere che non otterrai il credito che meriti per quello che fai. Potresti fare un'impressione sbagliata agli altri.

TORO

Giornata perfetta per fissare degli obiettivi, anche a brevissima scadenza, e perseguirli attivamente in modo tale da raggiungerli in fretta.

GEMELLI

La tua ambizione verrà risvegliata da un motivo scatenante. Questo può anche metterti in conflitto con figure autoritarie come genitori o capi.

CANCRO

Qualcuno a te vicino potrebbe esortararti a fare un lavoro intellettuale creativo. Combatterai per ciò in cui credi e difenderai le tue convinzioni.

LEONE

Oggi potresti trovarti in disaccordo con qualcuno che ha valori diversi dai tuoi e vuole convincerti a riesaminare la tua posizione su un argomento.

VERGINE

L'allineamento dei pianeti è tale che innescherà conflitti con gli altri, in particolare i tuoi "nemici". Il lato positivo sarà la voglia di comunicare.

BILANCIA

Preparati a mettere molte energie in qualsiasi progetto che desideri portare a termine: dovrai lavorare sodo, non farti domande.

SCORPIONE

Eccessiva presunzione rispetto al solito, ma questo significherà anche che chiederai la libertà di essere te stesso ed esprimere esattamente chi sei.

SAGITTARIO

L'aumento del caos e l'intensificarsi delle attività potrebbe farti impazzire. Qualcosa cambierà nella tua famiglia o al lavoro: occhio alle tensioni.

CAPRICORNO

Un ritmo frenetico caratterizzerà la giornata. Forse sarai più polemico del solito: non puoi costringere gli altri ad essere sempre d'accordo con te.

ACQUARIO

Sarai concentrato sui tuoi beni e in generale sugli aspetti che riguardano la proprietà privata. Potresti comprare cose che soddisfano il tuo ego.

PESCI

L’energia sarà fondamentale per tutte le attività di cui sarai chiamato ad occuparti. Saprai combattere con grande vigore e decisione per i tuoi diritti.

