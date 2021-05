Commissario Montalbano, stasera in tv mercoledì 12 maggio 2021 l'episodio cult del Diario del 1943

12 maggio 2021 a

Torna la fiction da ascolti record, anche in replica. Parliamo de Il Commissario Montalbano con una puntata cult "Un diario del ’43" che va in onda stasera, mercoledì 12 maggio 2021, in prima serata su Rai1, al posto di "Ulisse - Il piacere della scoperta". Il programma divulgativo di Alberto Angela è stato temporaneamente sospeso dalla Rai e tornerà in onda, come annunciato dal direttore di Rai 1, il 27 maggio e il 3 giugno con le restanti due puntate.

Si tratta di una decisione presa - secondo quanto si apprende - per ascolti non proprio esaltanti delle puntate trasmesse e anche per dei rallentamenti, comunicati dalla Rai, causati dalle difficoltà di girare durante la pandemia.

L’episodio di Montalbano che va in onda stasera sulla rete ammiraglia Rai, è come anticipato Un Diario del ’43 che è tratto dal racconto omonimo di Andrea Camilleri.

Tre storie arrivano a Montalbano dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell’estate del 1943 da un ragazzo che allora aveva quindici anni, un certo Carlo Colussi, in cui confessa di aver compiuto una strage all’indomani dell’8 settembre ’43.

Il giorno stesso della scoperta del diario si presenta da Montalbano un novantenne dall’aria arzilla, un certo John Zuck. L’uomo, vigatese di nascita, durante la guerra fu fatto prigioniero dagli americani. Complice anche la morte di entrambi i genitori in un incidente stradale, decise di restare negli USA e di farsi lì una vita.

Tornato a Vigata ha scoperto il suo nome inserito erroneamente sulla lapide dei caduti in guerra. Chiede a Montalbano se può aiutarlo a far cancellare il suo nome dal monumento. Zuck fa molta simpatia a Montalbano, che prende a cuore la sua pirandelliana vicenda.

Il giorno dopo l’incontro con Zuck un altro novantenne, Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, viene trovato morto. Qualcuno l’ha ucciso. Tra le luminarie della festa di San Calorio, Montalbano capirà che le tre storie sono collegate fra loro.

