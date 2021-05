Arisa, saluti e baci ad Andrea Di Carlo: lei non vuole il matrimonio, lui reagisce malissimo

12 maggio 2021 a

a

a

Non c'è pace per Arisa e per la sua storia con il manager Andrea Di Carlo. Una storia che sarebbe infatti arrivata (per l'ennesima volta) a un punto morto e all'inevitabile conclusione. Questo stando a quanto riferito da Chi Magazine, il quale ha raccontato appunto di un fine settimana di fuoco, ma non certo nel senso passionale del termine. L'incompatibilità caratteriale tra i due sembra aver avuto la meglio, con Arisa che non ne vorrebbe più sapere di Andrea Di Carlo, che da parte sua non l'avrebbe presa bene. .

Arisa lancia il nuovo singolo Ortica: “È come l'organo sessuale femminile”

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge inoltre di un addio decisamente burrascoso, con matrimonio inevitabilmente saltato (era fissato per settembre). La notizia, da un lato sorprende (solo pochi giorni fa la cantante si mostrava assieme a Di Carlo sui social e a Domenica In non ha certo smentito la relazione), dall’altro non lascia troppo perplessi. Motivo? La relazione, da quando è sbocciata ed è stata ufficializzata, ha vissuto continuamente alti e bassi, con strappi e ricuciture. Insomma, Rosalba e Andrea, almeno fino ad ora, non hanno mai dato la sensazione di essere una coppia solidissima, in cui tutto ha funzionato.

Arisa, l'amore del fidanzato Andrea Di Carlo per un uomo: "Ma la cosa non mi ha fatto paura"

A metà marzo un'altra intervista a Domenica In da Mara Venier provocò degli scossoni, visto che Arisa si disse fidanzata ma non menzionò il nome di Di Carlo, che reagì da uomo ferito e si sentì non considerato. Altro punto interrogativo che ha causato uno scombussolamento nel rapporto si è rivelata la differente visione del futuro da parte della cantante e del manager: lei non incline a convolare a nozze nel breve periodo, lui desideroso di farlo. Senza dimenticare il retroscena che qualche settimana fa Arisa ha reso pubblico, di un Di Carlo che in passato ha avuto pure una relazione con un uomo. Insomma, la conclusione della storia è sembrata proprio inevitabile.

Arisa, gaffe di Mara Venier sul matrimonio annullato con Andrea Di Carlo: "Non ti sposi più?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.