Geppi Cucciari, il segreto della sua dieta: Zumba, pilates e Tabata. Il fisico è da urlo | Foto

Geppi Cucciari in queste ultime ore è stata protagonista della cerimonia al Quirinale con i premiati dei David di Donatello, tra battute sarcastiche anche nei confronti di Monica Bellucci (paragonata a Ivana Spagna per il look inedito biondo platino) e del presidente Mattarella. Per quanto riguarda la vita privata, è nata a Cagliari il 18 agosto 1973 ed è nota soprattutto per le diverse partecipazioni a Zelig. Laureata in giurisprudenza, è appassionata di basket, iniziato a praticare a 5 anni nella squadra Le Pleiadi, con allenamenti nella palestra dell'asilo delle suore di Macomer (in provincia di Nuoro). Ora è in splendida forma grazie a una dieta seguita ormai da qualche anno. Entriamo nel dettaglio.

La svolta è arrivata soprattutto quando il desiderio di cambiare ha fatto irruzione nella sua testa: "Volevo tornare a fare sport, non era solo questione di estetica. Avevo un problema al ginocchio e il medico mi disse che la situazione era aggravata dal peso. ‘Signorina, giochi a scacchi o dimagrisca’". Nel 2010 ha quindi voltato pagina: per 40 giorni seguì una dieta particolare, eliminando buona parte dei lipidi e quasi tutti i carboidrati per lasciare spazio a un alto quantitativo di proteine. Poi il ritorno alla normalità, reimpostando l’alimentazione con un taglio di lieviti e latticini, fonte di intolleranza.

Tante verdure e latte di soia, con riduzione di pasta e pane al minimo (non oltre le 3-4 volte al mese) e carne una volta a settimana. Risultato? Otto chili persi e un cambiamento radicale, sempre con il sorriso: "Il problema non siamo noi che siamo grasse, sono le taglie che sono piccole", ha sottolineato in una vecchia intervista. Zumba, pilates e Tabata per bruciare calorie. Ma anche palestra ed esercizi classici, per tenere sempre il corpo in allenamento. Bella e simpatica, Geppi Cucciari è sempre più amata dai fan.

