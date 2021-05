Sinisa Mihajlovic diventa nonno: lacrime di gioia per la figlia Virginia incinta | Video

12 maggio 2021 a

Lacrime di gioia per l'allenatore del Bologna ed ex calciatore di Lazio e Sampdoria, Sinisa Mihajlovic. La figlia Virginia è infatti incinta e per questo lui diventerà nonno. Ma la sua secondogenita glielo ha annunciato con una sorpresa, facendo un video che ha poi postata sul proprio profilo Instagram, facendo subito il giro dei social.

Al papà ha portato un pacchetto, che Sinisa ha aperto: dentro c’è un body da neonato con una scritta che svela tutto, “Sorpresa! Ciao nonno!”. Sinisa è senza parole. “Ma state scherzando? E’ vero?”, esclama incredulo. Poi non trattiene le lacrime. Ad accompagnare il video anche un lungo post, rivolto però alla piccola che porta in grembo: "Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita", ha scritto Virginia.

Grande gioia quindi per tutta la famiglia Mihajlovic, che si allarga sempre di più. Una notizia che ha rallegrato l'ex calciatore, che nei mesi scorsi è riuscito a sconfiggere il tumore e ha stupito tutti per la sua forza d'animo e il modo diretto e sincero con cui ha raccontato la sua lotta contro la malattia.

