Dayane Mello, baci e coccole hot con l'imprenditore Antonio: poi incanta nuda su Instagram | Foto

12 maggio 2021 a

a

a

Dayane Mello si sta godendo la sua vita dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 5, alla faccia delle voci che le attribuiscono spesso e volentieri nuovi fidanzati. L'ultima indiscrezione riguardava un ritorno di fiamma tra la top model brasiliana e Mario Balotelli, dato praticamente per certo, nonostante le smentite dei diretti interessati. E invece Dayane ha mischiato le carte, lanciandosi in effusioni bollenti con un altro uomo. Il settimanale Chi l'ha beccata infatti in barca al largo di Amalfi, mentre si lasciava travolgere dalla passione con Antonio, imprenditore casertano che le ha restituito il sorriso. Lei intanto continua a essere scatenata sui social, inondando il suo profilo Instagram con immagini ad alto tasso di sensualità. Uno degli ultimi infatti la vede completamente nuda, con forme e seno in primo piano, praticamente incontenibili. La capacità di sex appeal per la modella brasiliana è veramente uno dei suoi punti di forza.

Non è escluso che questa sia soltanto un'avventura, anche se la Mello non ha nascosto di voler vivere una storia d'amore importante: "Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice", ha confessato Dayane alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Dayane e Antonio sono immortalati mentre si lasciano andare in baci bollenti e sensuali.

Dayane Mello, ritorno con Balotelli? "Visti a Milano". Lei intanto è sexy con un'amica | Foto

"Non andrò più di corsa e non sbatterò la testa come in passato", ha aggiunto la brasiliana. Dayane e Antonio non erano soli durante la loro "fuga dalla realtà" in alto mare. Insieme a loro c'è un gruppo di amici, tra i quali anche Soleil Sorgè che con la modella brasiliana si è lanciata in balletti scatenati e provocanti. Bellissime in bikini, con le curve sinuose in mostra, si sono lanciati in balletti mozzafiato e pose sexy da condividere con i follower.

Dayane Mello e Mario Balotelli, weekend segreto: paparazzati da Chi in un albergo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.