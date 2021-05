Wanda Nara, intimo bollente e forme incontenibili: il commento di Elettra è a luci rosse | Foto

12 maggio 2021 a

Wanda Nara sfida davvero la censura. La showgirl e procuratrice argentina infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove può contare su 7,7 milioni di follower, uno scatto ad alto tasso di sensualità. Sguardo con make up targato Wanda Nara Cosmetics, intimo di Louis Vuitton decisamente bollente, con seno incontenibile e forme in bella vista. Una immagine che ha mandato letteralmente in delirio i suoi fan, tra cui spunta pure il commento di Elettra Lamborghini. Alla frase dell'argentina nella didascalia: "Che notizie vorresti ricevere da me?", la cantante e influencer ha risposto con una emoticon a luci rosse, con lingua di fuori. Insomma, la Lamborghini ha dimostrato di aver gradito e tanto le forme di Wanda Nara. Con i follower pazzi di entusiasmo.

Il siparietto social tra Wanda Nara ed Elettra è arrivato dopo la censura subita dalla stessa Wanda in seguito alla pubblicazione di un'altra foto molto provocante, con lato b in evidenza, mutandine super sottili e una semplice magliettina. Un'immagine che era stata presa letteralmente d'assalto dai follower: centinaia di migliaia di like. Ma il social ha avvertito la showgirl e censurato l'immagine.

A questo punto la moglie di Mauro Icardi ha applicato una stellina grafica nel punto X del suo lato b e ha ripubblicato l'immagine sul suo profilo Instagram, non senza un durissimo commento: "Questa foto è stata censurata - ha scritto - I motivi non li so. Chi è stato? Gli stessi che lottano per i nostri diritti, libertà e uguaglianza? E perché? Siamo nel 2021 o nel 1810? L'invidia tra le donne è una delle cose più brutte che noi stessi possiamo fare a noi stessi - aveva tuonato successivamente sempre sui social -. Cominciamo a rispettarci a vicenda in modo che ci rispettino". E dal tenore della foto successiva, si può affermare che Wanda Nara continua dritta per la sua strada.

