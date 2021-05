Stasera in tv 12 maggio, su Rai 2 c'è il film After: la trama

12 maggio 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 12 maggio, su Rai 2 c'è il film After. La pellicola, che si ispira all'omonimo romanzo di Anna Todd, è uscita nelle sale cinematografiche nel 2019 e ha incassato 69 milioni di dollari, ricevendo al contempo numerose critiche.

Nel cast ci sono Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Khadijha Red Thunder, Dylan Arnold, Shane Paul McGhie e Samuel Larsen. La trama: Tessa è la classica brava ragazza: studentessa diligente, figlia obbediente di una madre single che l'ha cresciuta fra grandi difficoltà economiche, fidanzatina devota di un ragazzo perbene che è suo amico fin dall'infanzia. Ma la sua vita riceverà una bella scossa: Tessa infatti si trasferirà da sola presso un college di Atlanta dove cadrà dritta dritta nella rete di seduzione di Hardin, il bad boy locale dal temperamento ombroso e la collera facile. Ovviamente l'attrazione è immediata, e reciproca. Riuscirà Tessa a rendere Hardin meno scorbutico, o Hardin a rendere Tessa meno bacchetona? Nel maggio 2019, è stato annunciato che era in programma un sequel, con Langford e Fiennes Tiffin entrambi tornano ai loro ruoli, a causa delle riprese che iniziano il 12 agosto dello stesso anno.

Il 4 agosto, fu annunciato che Roger Kumble avrebbe diretto il sequel. Il 5 agosto, è stato annunciato che Dylan Sprouse è stato scelto per il ruolo di Trevor. Pochi giorni dopo Jon Jackson Hunter fu annunciato per interpretare il giovane Hardin.[e Charlie Weber, Rob Estes, Louise Lombard, Candice King, Karimah Westbrook e Max Ragone furono annunciati per interpretare rispettivamente Christian Vance, Ken Scott, Trish Daniels, Kimberly Vance, Karen Scott e Smith Vance. Il film sarebbe dovuto uscire nel 2020 ma la pandemia ha ritardato lo sviluppo della pellicola. In prima tv sulle altre reti questa sera c'è il commissario Montalbano (Rai 1), Chi l'ha visto? su Rai 3, il film Poveri ma ricchissimi su Canale 5, Zona Bianca su Rete 4 e John Wick capitolo 2 su Italia 1.

