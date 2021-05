Uomini e Donne, Giacomo: cosa fa prima della scelta fra Martina e Carolina. Aldo scarica Gemma

12 maggio 2021 a

Torna oggi, mercoledì 12 maggio 2021, una nuova puntata di Uomini e Donne. Appuntamento su Canale 5 alle ore 14.45. Il protagonista che si siederà al centro dello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, potrebbe essere Giacomo Czerny.

Non ci s no anticipazioni ufficiali su ciò che verrà mandato in onda ma dalle anticipazioni del Vicolo delle news che segue le registrazioni, si può arrivare a capire che dopo il momento dedicato a Massimiliano Mollicone che nella puntata di ieri ha ricevuto la dichiarazione d’amore di Vanessa, oggi, il protagonista potrebbe essere proprio Giacomo. Il tronista continuando a conoscere Martina e Carolina e sembra ancora preso da tanti dubbi su chi scegliere. A Giacomo, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, saranno mostrate le bellissime esterne che il tronista ha fatto con le sue corteggiatrici con cui annuncerà di voler trascorrere una giornata intera prima della scelta. La decisione è insomma vicina, ma i tentennamenti sono ancora tanti da parte del tronista.

Poi ci sono le novità del trono over che riguardano Gemma Galgani. La dama di Torino stava uscendo con Aldo. Il corteggiamento di Aldo però, non avrebbe avuto riscontri da parte di Gemma così lui ha espresso un apprezzamento nei confronti di Isabella Ricci e Sara Zilli. Gemma ha comunque continuato a sentire Aldo e, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, sembra che la situazione sia cambiata. Gemma, infatti, racconterà di provare qualcosa per Aldo ma a questo punto è lui che ribadisce di essere interessato ad Isabella. Ricci, però, deciderà di non intromettersi tra i due mentre Aldo ammetterà di considerare Gemma solo un’amica. E come proseguirà la questione? Lo scopriremo fra qualche ora nell'appuntamento del primo pomeriggio (il dating show sta arrivando alle battute finali) della rete ammiraglia Mediaset.

