Ascolti tv dell'11 maggio, Buongiorno Mamma supera i David di Donatello

Ascolti tv di martedì 11 maggio, Buongiorno Mamma vince la prima serata superando la cerimonia degli "oscar" del cinema italiano, i David di Donatello. La fiction di Canale 5 ha infatti vinto la prima serata con 3.255.000 telespettatori e uno share del 15,65 per cento.

Secondo gradino del podio per Rai 1 con la cerimonia dei David di Donatello seguita da 2.525.000 telespettatori (share dell’11,58 per cento). Terzo posto per Rai 2 con "Un’ora sola vi vorrei" che ha ottenuto 1.735.000 telespettatori e uno share del 6,9 per cento. Da segnalare che le reti generaliste della Rai si sono aggiudicate la prima serata con 6.760.000 telespettatori e uno share del 26,4 per cento (le reti generaliste Mediaset hanno ottenuto infatti 6.409.000 telespettatori e il 25,1 per cento). Viale Mazzini ha vinto anche l’intera giornata con 3.009.000 e il 28,8 per cento superando le reti generaliste Mediaset che hanno registrato 2.692.000 telespettatori e il 25,8 per cento di share.

Fuori dal podio il programma "Le Iene Show" su Italia 1 ha ottenuto 1.582.000 telespettatori e uno share del 9,3 per cento mentre su La7 "DiMartedì" di Giovanni Floris ha totalizzato 1.115.000 telespettatori e uno share del 5,2 per cento. Su Rete 4 "Fuori dal coro" di Mario Giordano è stato seguito da 997.000 telespettatori (share del 5,57 per cento) mentre su Rai 3 Cartabianca di Bianca Berlinguer è stata vista da 931.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,3 per cento. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film Redemption - Identità nascoste che è stato visto da 504.000 telespettatori (share del 2,2 per cento) e Tv8 con Italia's Got Talent - Best of che è stato visto da 398.000 telespettatori (share dell’ 1,7 per cento).

