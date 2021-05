Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone del 12 maggio su Rai 1

12 maggio 2021 a

a

a

Oggi è un altro giorno torna puntuale anche questo 12 maggio alle ore 14, su Rai 1, con un'altra puntata condotta come sempre da Serena Bortone. La trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì, è uno degli appuntamenti pomeridiani più attesi del palinsesto televisivo dei giorni feriali e vede un format ormai noto e apprezzato.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Simone Cristicchi

Al centro della puntata, naturalmente, gli ospiti della Bortone, con cui la conduttrice si intrattiene partendo ad argomenti di stretta attualità per poi parlare del loro lato più intimo e personale, magari ripercorrendone la carriera, i successi, le gioie, gli amori, ma anche le delusioni e le sofferenze. Il tutto con un tono colloquiale e confidenziale, mai aggressivo, che mette a loro agio gli ospiti e gli consente di farsi conoscere ancora meglio dal grande pubblico. Che ogni giorno segue le trasmissione con punte che hanno sfiorato anche i due milioni di telespettatori. Ad affiancare la conduttrice i cosiddetti "affetti stabili", ossia personaggi che pongono anche loro delle domande agli ospiti o gestiscono alcuni spazi del programma.

Nina Rima, modella senza una gamba per un incidente: l'amicizia con le Ferragni

Come nel caso di Massimo Cannoletta, che ha la sua rubrica culturale, "Massimo in cinque minuti" o il pianista Memo, che si esibisce con intermezzi musicali. Oggi proprio lui è uno degli ospiti, mentre a completare il trio degli "affetti stabili" - oltre a Cannoletta - ci sono la giovane cantante Jessica Morlacchi (presenza ormai decisamente "stabile" del programma) e la storica showgirl e attrice dello spettacolo italiano, Alba Parietti. Gli altri ospiti della puntata saranno svelati più a ridosso dell'inizio del programma e sono spesso anticipati sull'account ufficiale Twitter della trasmissione.



Notizia in aggiornamento

Antonella Interlenghi, dalla madre Antonella Lualdi alle due figlie: la tragica morte dell'ex marito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.