Stasera in tv 12 maggio, su Rai 1 non c'è Ulisse di Alberto Angela: al suo posto Montalbano. Ma nessuna sospensione del programma

12 maggio 2021 a

a

a

Ulisse, il programma culturale condotto da Alberto Angela, non va in onda questa sera, mercoledì 12 maggio, su Rai 1. La puntata inizialmente prevista per oggi sarà sostituita dalla replica di un episodio del commissario Montalbano. Nei giorni scorsi, alla luce di questa variazione, si era parlato di una sospensione del programma, ventilando una possibile delusione di viale Mazzini per il dato degli ascolti.

Ulisse, il piacere della scoperta: Alberto Angela racconta le meraviglie di Roma

Un'ipotesi che aveva fatto il giro del web, dove Alberto Angela è uno dei divulgatori scientifici e culturali più noti e apprezzati, con profili social seguitissimi e migliaia di like e condivisioni per ogni suo post. Tuttavia a spiegare le ragioni della temporanea sospensione è lo stesso direttore di Rai 1, Stefano Coletta, su Twitter e un post sulla pagina Facebook ufficiale di Ulisse. Coletta scrive: "Alberto Angela e il team di Ulisse sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a San Francesco e all'ambiente. Alcuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza covid. Ulisse non si tocca e torna presto!".

Ulisse, Alberto Angela si avventura nel mondo degli Etruschi

E sulla pagina facebook del programma si legge: "Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese. Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime puntate della serie di quest’anno. Due puntate inedite, del tutto nuove. La prima è dedicata a San Francesco e a Chiara, due protagonisti del Medioevo, santi e ribelli. Ne racconteremo la storia muovendoci nei luoghi in cui tutto è accaduto. La seconda affronta un tema di grande attualità: la crisi climatica che stiamo attraversando. Quali le cause? Siamo ancora in tempo ad evitare che la situazione precipiti? Cosa possiamo fare? Anche la riedizione del Gattopardo sarà recuperata il più presto possibile. Come potete immaginare, abbiamo lavorato in piena emergenza e stiamo ultimando le nuove puntate. Ulisse sta tornando". Una buona notizia, quindi, per tutti i fan di Alberto Angela e peer l'ampio e variegato pubblico del programma culturale di Rai 1.

Il Commissario Montalbano, Zingaretti protagonista ne La rete di protezione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.