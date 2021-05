Sophia Loren, David di Donatello: emozionata e con il fiatone sul palco. "E' bello come la prima volta". La dedica al figlio

11 maggio 2021 a

Visibilmente colpita Sophia Loren quando Carlo Conti ha ufficialmente annunciato che il David di Donatello 2021 per l'attrice protagonista è stato assegnato proprio a lei. Loren ha faticato per raggiungere il palcoscenico, addirittura prigioniera del fiatone per l'emozione e non per la fatica. Accompagnata dal figlio e da un lungo e caloroso applauso, ha tirato fuori un foglio che aveva preparato per leggere i ringraziamenti in caso di vittoria: "Aiutatemi", ha scherzato inizialmente. Poi: "E' difficile credere che la prima volta che ho ricevuto un David sia stato più di sessant'anni fa, ma stasera sembra di nuovo la prima volta. Vi ringrazio tanto per questo applauso meraviglioso, grazie veramente, tutta la mia vita".

E ancora: "L'emozione è la stessa e anche di più. E la gioia è la stessa. Ringrazio per tutto il supporto e l'impegno la nostra fantastica squadra di produzione, Palomar, e Netflix. Condivido questo premio con tutto il cast e specialmente con il protagonista come me, un bambino meraviglioso che si chiama Ibrahima, un giovane attore di grandissimo talento, che in questo film è davvero magico. E infine ringrazio il mio regista Edoardo (Conti, il figlio, ndr). Il suo cuore, la sua sensibilità e la sua passione hanno dato vita e anima a questo film e al mio personaggio. Per questo io, anche a mio figlio, sono veramente molto grata, perché è un uomo meraviglioso e ha fatto un film veramente molto bello".

Poi Sophia Loren ha cercato di guardare al futuro: "Forse sarà il mio ultimo film, questo non lo so, ma dopo tanti film ho ancora voglia, di farne uno sempre bello e con una storia meravigliosa, perché io senza il cinema non posso vivere. Assolutamente". Un lungo applauso ha sottolineato l'intervento di Sophia Loren e subito dopo è stato proprio il figlio a consegnarle il David, stringendo e baciando la mamma. Lasciando il palco Sophia Loren ha regalato una battuta: "Non posso prendere il premio, altrimenti cadiamo io e il premio".

