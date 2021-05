Dario Vergassola, la moglie "misteriosa" e un passato da operaio prima del successo

11 maggio 2021 a

Grande protagonista su Rai1, stasera martedì 11 maggio 2021, è annunciato Dario Vergassola. Parteciperà, dopo il Tg1, alla puntata de "Soliti Ignoti – Il ritorno", programma condotto da Amadeus. Professione attore, Dario Vergassola è nato a La Spezia 64 anni fa. E' noto al pubblico della tv, del cinema e del teatro. È stato un operaio fino al 1988. Poi il successo, dovuto in grande parte al Maurizio Costanzo Show.

L'attore ha cominciato con il cabaret allo Zelig di Milano. Per molti anni, ha mantenuto il suo lavoro di operaio al porto di La Spezia: "Facevo la Cisa avanti e indietro prima di partire venti gocce di Lexotan a me, cinque alla macchina. Era un’emozione andare a Milano, Zelig era poco più di un bar, sul palco gente come Paolo Rossi, Aldo, Giovanni e Giacomo. Elio e le Storie Tese mi facevano ascoltare i provini in macchina, doveva ancora uscire l’album. Poi tornavo a casa alle cinque e andavo a lavorare. Ero giovane". Dario Vergassola lavorava all'Arsenale di La Spezia e guadagnava 850 mila lire al mese con due figli e una moglie. Il successo arriva grazie alle partecipazione al Maurizio Costanzo Show:

Dario Vergassola ha sempre dichiarato di avere fortuna nell'aver trovato sua moglie, la cui identità è tutt'oggi sconosciuta: "Mi ha sempre dato una mano, ha sempre lavorato. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: ‘Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata’”. Hanno due figli: Filippo e Caterina.

Di recente, Dario Vergassola ha punzecchiato Matteo Salvini sulla situazione complessa di Lampedusa, con oltre 2 mila persone sbarcate sull'isola. "Salvini ora sta al Governo e governa con il Pd, dunque non può più farla ’facile' con i migranti, dicendo che se ne stiano a casa loro, che noi qui in Italia abbiamo già tanti problemi", ha detto ad Adnkronos.

