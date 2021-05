Okkupèto, nella nuova puntata lo scherzo dei 7Cervelli all'allenatore Barbolini

11 maggio 2021 a

a

a

Va in onda a partire dalle ore 23.30 di domani, mercoledì 12 maggio, la puntata numero 26 di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7 Cervelli.



In occasione della promozione del Perugia in Serie B, Luca e Fabrizio si fingeranno componenti della società biancorossa, incaricati di contattare il vincitore del concorso che metteva in palio la possibilità di festeggiare il traguardo insieme ai calciatori. Salterà fuori, però, un problema: il ragazzo sorteggiato è un accanito tifoso della Ternana.

Video su questo argomento 7Cervelli, Okkupeto: la nuova puntata con ospite Roberto Pagani



I 7 Cervelli, poi, torneranno ad indossare i panni dei due arzilli vecchietti, alla ricerca di una fisioterapista disponibile ad effettuare delle sedute a domicilio: i loro occhi continuano tuttavia a cadere su figure estremamente atletiche, sempre più in imbarazzo di fronte alla particolare coppia

di “anziani”.

L’ennesimo ammiratore della “Ludo de Gubbio” verrà messo in riga dal temibile marito, mentre sarà vittima di uno scherzo anche l’allenatore di pallavolo Massimo Barbolini, che riceverà una proposta di lavoro allettante dal presidente di un ricchissimo club spagnolo. Mister Barbolini è uno degli allenatori italiani di maggior successo. Attualmente alla guida della Savino Del Bene Scandicci, può vantare, nel suo palmarès, cinque campionati italiani, otto Coppe Italia e quattro Champions League, titoli ottenuti sulle panchine di Matera, Perugia, Casalmaggiore e AGIL Novara. Barbolini ha inoltre guidato la nazionale italiani alla conquista di due Campionati europei, due Coppe del Mondo e una Grand Champions Cup.

Sarà, infine, nuovamente ospite il pianista Roberto Pagani.

“7 Cervelli", nuova puntata di ‘Okkupèto': ospite Blind



La produzione fa sapere che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi possono rivolgersi alla produzione stessa al numero 351 9344354.

Come ogni settimana, la puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e questo sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, “Okkupèto” andrà in onda giovedì sera alla stessa ora. Le repliche saranno visibili venerdì sera alle 23.15 su Umbria TV e sabato sera alle 23.30 su TRG.

Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e YouTube, di “Okkupèto” e sulla piattaforma web del Corriere dell’Umbria.

Video su questo argomento 7Cervelli, la puntata di Okkupèto: c'è Blind

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.