Buongiorno mamma, il colpo di scena che cambia la vita di tutti

Quarta puntata di Buongiorno mamma in via eccezionale stasera, martedì 11 maggio, su Canale 5. Inizio alle ore 21.45, al termine di Striscia la notizia. La serie è prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per il Gruppo Mediaset e nel ruolo di padre di famiglia c'è Raoul Bova, uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico italiano. Inoltre nel cast ci sono anche Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele.

Ma cosa accade in questa quarta puntata di stasera? Proviamo a dare uno sguardo alla trama. Agata sembra ormai bene inserita all'interno della famiglia che non ha ancora capito perché è arrivata. Festa di compleanno a sorpresa per Guido che però non reagisce nel migliore dei modi a causa di una vicenda del passato che ha lasciato il segno. Francesca, invece, non riesce più a controllare la sua attrazione per Armando. E come pensa di fare visto che ora è promessa sposa a Pigi? Guido, inoltre, sembra chiamato a dover prendere una decisione su Agata, rivelando cosa potrebbe fare pur di proteggere la sua famiglia.

Sembra inevitabile l'allontanamento di Agata dai ragazzi, un aspetto non semplice da affrontare. Intanto Guido pare sempre più legato a Miriam, la collega di scuola. E finisce anche per scoprire un suo segreto. Tra le altre cose non è l'unico visto che Agata si rende conto di essere venuta a conoscenza di un aspetto particolare su Vincenzo. Francesca, invece, si ritrova ad essere messa alle stretta da Armando e Jacopo. Quali sono i suoi sentimenti per Greta, la ragazza che accompagna a scuola? Naturalmente non manca un colpo di scena, in grado di cambiare la vita a tutti i principali protagonisti di Buongiorno mamma. E cosa accadrà ora?

