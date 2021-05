Elodie, la danza è hot: calze a rete e tacchi a spillo. Belen commenta: "Ti adoro" | Video

11 maggio 2021 a

Elodie da togliere il fiato. Infiamma i social con una danza hot e fra i fan che apprezzano, c'è anche Belen Rodriguez che commenta il video (e le foto) sul profilo Instagram dell'artista: "Ma io ti adoro", scrive Belen. Impazziscono i follower della cantante che appare nelle immagini postate sul social in grandissima forma: fisico statuario, body mero, calze a rete e tacchi a spillo. Elodie si esibisce durante una lezione di danza sulle note di "Own it" di Ella Mai. "Dance class" ha scritto la cantante di "Guaranà" a corredo del post. Bravura e alto tasso di sensualità durante le prove in sala da ballo con il suo coreografo Giammarco.

La lezione postata sui social potrebbe essere un indizio su qualche novità in arrivo per la cantante. Un'abilità da performer sul palcoscenico che ha già mostrato. Dopo l'esordio ad "Amici 15", Elodie ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, nel 2017 e 2020, mentre nell'ultima edizione è stata co-conduttrice a fianco di Amadeus conquistando il pubblico con un mash-up inedito, tra suoi brani e grandi successi internazionali e italiani (da "Vogue" di Madonna a "Rumore" di Raffaella Carrà), condito da sensuali coreografie.

Sta di fatto che la performance sul social è stata apprezzatissima e c'è anche chi ha notato qualche strappetto nelle calze a rete sul lato b della cantante e ballerina. Una valanga di like e commenti per uno dei personaggi più popolari del panorama musicale grazie anche al Festival di Sanremo. Elodie sta anche dimostrando di saper utilizzare il social per diffondere immagini e notizie della sua vita professionale e anche privata. Un post, quello che sta facendo il giro del web, che come accennato potrebbe significare un ritorno sulle scene di Elodie anche in qualità di danzatrice. L'attesa è solo iniziata. Staremo a vedere.

