Le Iene, il prete che ha beffato i due fratelli invalidi e il giallo della scomparsa dei Maiorana

Si annuncia intensa la puntata de Le Iene di questa sera, martedì 11 maggio, inizio alle ore 21.15 su Italia 1. Come tutti i martedì, alla conduzione la scatenata Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Naturalmente non mancheranno le voci della Gialappa’s Band. Nella prima parte del programma spazio allo scherzo a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, coppia messa a dura prova dalla beffa organizzata e gestita da Nicolò De Vitiis. Ma i due saranno anche ospiti della trasmissione. Si sono innamorati all'interno della casa del Grande Fratello Vip e il rapporto sembra andare bene. Lui come se la caverà davanti ai parenti di lei?

Nina Palmieri, invece, racconterà la storia di due fratelli pugliesi, Giuseppe e Michele. Sono orfani ed entrambi alle prese con una pesante invalidità: 90 e 100%. Secondo Le Iene sarebbero stati raggirati tutti e due da don Luca De Rosa. Il parroco per quattro anni si sarebbe comportato come il loro amministratore, ma avrebbe disposto di diverse somme di denaro. Il programma racconta la storia e fa il punto della situazione. Servizio, inoltre, sui sette ex componenti delle Brigate Rosse che sono stati arrestati in Francia su richiesta del governo italiano. Narciso Manenti, condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri, ha rilasciato dichiarazioni a Gaetano Pecoraro.

Durante la puntata di questa sera, inoltre, Ismaele La Vardera racconterà la storia di Antonio e Stefano Maiorana. Padre e figlio, imprenditori, nel 2007 improvvisamente scomparsi dall'Isola delle Femmine. La procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione dell'indagine che era stata aperta nei confronti di Francesco Paolo Alamia e Giuseppe Di Maggio, altri due imprenditori. Si ipotizzavano l'omicidio e l'occultamento di cadavere perché sembra che i Maiorana avevano un video hard dello stesso Alamia con cui lo avrebbero ricattato. Le Iene provano a ricostruire la storia. Infine nella puntata di questa sera è annunciata l'intervista a Rosa Chemical, il giovane trapper torinese con origini russe.

