Cartabianca, il confronto sull'immigrazione e sul Ddl Zan

11 maggio 2021 a

a

a

Come tutti i martedì, anche stasera 11 maggio, su Rai 3 appuntamento con Cartabianca, il programma su attualità politica ed economia condotto da Bianca Berlinguer. Inizio alle ore 21.20 e confronto fino alle ore 24, quando poi è previsto Tg3 Linea Notte. In studio ampio dibattito tra giornalisti, politici ed esperti di sanità ed economia sui principali temi della settimana. Ancora una volta, naturalmente, confronto sui principali temi legati alla pandemia. Il Paese sembra finalmente in condizioni migliori rispetto alle precedenti settimane, anche grazie all'accelerazione della campagna vaccinale che sta procedendo ad una velocità ben diversa. Le misure restrittive sono state notevolmente ridotte e potrebbe accadere ancora nei prossimi giorni, mentre sulla vaccinazione è attesa una nuova accelerazione. L'Italia sta finalmente riuscendo ad uscire dall'incubo? Oppure la strada è ancora lunga? Ovviamente le posizioni dei partiti sono molto diverse.

Fuori dal Coro, il caso Ciro Grillo e il mistero del vaccino italiano

Non si parlerà soltanto di Covid 19. Gli sbarchi dei migranti sono ricominciati intensamente. Negli ultimi giorni sono arrivati in migliaia a Lampedusa e naturalmente la Lega ha di nuovo alzato la voce. Chiede con decisione che il problema venga affrontato, soprattutto in una fase complessa come quella attuale. Ma le polemiche non mancano nemmeno sul Ddl Zan, la possibile legge contro l’omotrasfobia che dopo essere stata approvata alla Camera ora è impantanata al Senato e sulla quale, tra l'altro, non mancano le divisioni all'interno di tutte le coalizioni. Come andrà a finire?

DiMartedì, Covid e giustizia al centro della puntata di stasera

Gli ospiti della puntata di questa sera, come sempre, diversi ed autorevoli (in aggiornamento).

Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele: accertamenti post Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.