Carolina Rey, con Roberto Cipullo il figlio Filippo: per lui i sensi di colpa al ritorno in tv

Carolina Rey è un volto noto della televisione italiana, sin dai tempi di Rai Gulp: ora è conduttrice, attrice e cantante. Ha presentato, tra gli altri programmi, La tv, ribelle, Versus, La settima porta, Lo zecchino D’oro e Un palco per due (al fianco di Lorenzo Baglioni). Poi ha recitato in molti film, ma il vero successo è arrivato al fianco di Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, nel lungometraggio Compromessi sposi, uscito al cinema nel 2019. Carolina è nata a Roma il 7 ottobre 1991, sotto il segno zodiacale della Bilancia

Carolina Rey diventa Nada e propone . E' all'altezza? Ecco la differenza | Video

Per quanto concerne la sua vita privata, si tratta di una persona estremamente riservata. E' noto che la stella del piccolo schermo sia legata a Roberto Cipullo dal 2015, un produttore cinematografico romano col quale scorrono circa vent’anni di differenza. Anche quest’ultimo è un uomo che si tiene ben distante dal mondo della cronaca rosa. La coppia ha un figlio di nome Filippo, nato nel 2018. Da quando il piccolo Filippo è venuto alla luce, Carolina si è allontanata per un po' di tempo dal mondo dello spettacolo. Nel 2020 però ha deciso di fare uno strappo alla regola, partecipando al Tale e quale show di Carlo Conti. “Sono felicissima, anche se, per il programma, sono impegnata molte ore al giorno e mio figlio mi manca, sono divorata dai sensi di colpa - ha affermato tempo fa -. Allo stesso tempo, però, sono consapevole che questa è la mia grande occasione e non voglio lasciarmela scappare”. Nella prima serata di martedì 11 maggio, Carolina Rey è ospite a Un'ora sola vi vorrei, lo show di Rai2 condotto da Enrico Brignano, in onda a partire dalle 21,25. Oltre a lei, gli ospiti della puntata sono Max Pezzali e Lillo, per un'ora e mezzo di comicità e buona musica.

Enrico Brignano con Max Pezzali, Carolina Rey e tanti ospiti a Un'ora sola vi vorrei

