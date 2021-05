DiMartedì, Covid e giustizia al centro della puntata di stasera

11 maggio 2021 a

Stasera in tv, martedì 11 maggio, su La7 nuova puntata di diMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris. Ancora una volta al centro dell'attenzione della trasmissione l'attualità e i principali problemi che sta vivendo il paese: l'emergenza Covid, il piano vaccinale, l'economia, la ripresa, il turismo, il futuro. Ma non è escluso che si parli anche della situazione politica e delle spaccature sia all'interno del centrosinistra che del centrodestra. Nella prima coalizione è sempre più intenso il confronto sulle possibili candidature delle prossime elezioni amministrative, mentre nell'altra non mancano le tensioni per i diritti familiari (in particolare all'interno di Forza Italia) e per la divisione tra chi sostiene il governo e Fratelli d'Italia che è all'opposizione.

Durante la trasmissione dovrebbe essere affrontato anche il tema della difficile fase che sta vivendo il mondo della magistratura. Dopo la vicenda che ha coinvolto Luca Palamara, ora è saltata fuori quella della misteriosa Loggia Ungheria. Da giorni se ne continua a parlare e ancora una volta la giustizia italia si è dimostrata spaccata e velenosa. Cosa dobbiamo aspettarci ancora? C'è davvero bisogno di una intensa riforma? La maggioranza attuale è in grado di iniziare a parlarne oppure non cambierà nulla?

Come al solito anche nella puntata di questa sera gli ospiti presenti in studio e quelli collegati saranno numerosi e autorevoli. E come ogni volta saranno ufficializzati poco prima dell'inizio del programma.

