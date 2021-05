Max Pezzali, dai fiori a Maria De Filippi per conto di Maurizio Costanzo al figlio Hilo

11 maggio 2021 a

Max Pezzali è uno dei cantanti più amati dagli appassionati di musica. Nato a Pavia il 14 novembre 1967 (segno zodiacale Scorpione) Max Pezzali ha fondato giovanissimo, con il compagno di scuola Mauro Repetto, il gruppo musicale 883, per poi segnare con le sue canzoni una intera generazione, quella cresciuta negli anni Novanta.

Tra le curiosità sul suo conto, i genitori di Max Pezzali erano fiorai, e lui per caso si trovò a portare un mazzo di fiori a Maria De Filippi da parte di Maurizio Costanzo, quando la loro relazione era ancora top secret. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2005 ha sposato Martina Marinucci e da lei ha avuto un figlio, il 4 settembre 2008, Hilo. Nel 2014, durante il divorzio, la Marinucci ha svelato via Twitter che Max Pezzali l’avrebbe tradita con una sua amica di vecchia data, Debora Pelamatti. Il cantante ha invece rivelato di aver intrapreso il rapporto soltanto dopo essersi separato dalla Marinucci. Con Debora Pelamatti non è stata quindi rispettata La regola dell'amico, parafrasando un suo celebre pezzo.

"Sì, con mia moglie l’amore è venuto dopo una lunghissima amicizia. Un giorno ci siamo detti: bene, da adesso si cambia", ha spiegato in una vecchia intervista."Diciamo che la regola dell'amico ci azzecca al novantasette per cento. E comunque con l’avanzare dell’età questa regola tende a funzionare sempre meno", ha aggiunto. Pezzali ha raccontato tempo fa anche una cotta presa per una modella: "Si chiamava Padma, era coltissima e cucinava pure bene. La conobbi a Pantelleria, girò un video con noi - ha rivelato -. Trascorremmo serate belle, a chiacchierare nei dammusi. Com’è finita? E' finita che lei ha sposato Salman Rushdie". Max Pezzali è ospite martedì 11 maggio a Un'ora sola vi vorrei, su Rai2, con Enrico Brignano.

