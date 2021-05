Monica Bellucci e il sesso: "Ho tradito ma sono stata usata anche come trofeo"

11 maggio 2021 a

Monica Bellucci è una delle attrici italiane più famose a livello internazionale. Tanti i film interpretati nel corso della sua carriera, ma come per tutte le dive ha spesso incuriosito anche la sua vita privata. In passato non sono mancate rivelazioni intime: "Quando ci sono di mezzo dei figli, devi sempre fare in modo che rimanga un rapporto di rispetto - ha raccontato tempo fa dopo il divorzio con Vincent Cassel -: è di questa natura l’energia che poi resta in vita. Però posso dire che sto continuando a coltivare la mia intimità di donna. Le pulsioni sessuali possono portare a dei desideri che certe volte sono incongruenti con l’amore per un’altra persona e non combaciano con il rispetto. Non sempre è facile conciliarli. E parlo da donna che ha tradito e che è stata tradita, da donna che ha amato, che è stata amata, ma che è anche stata usata come un trofeo. Quindi credo che sia un bel dilemma gestire cuore e sessualità”.

E poi ancora: "Si dice sempre che l’amore sia legato alla giovinezza, come se passata una certa età l’amore fisico non esistesse più. Posso dirvi che non è vero. Il desiderio non si estingue invecchiando", ha raccontato a Paris Match, posando senza veli. "Quando si è giovani - ha aggiunto - si è spinti da un desiderio ormonale primario. Siamo presi dalle sue pulsioni. Con il tempo il sesso diventa meno impulsivo, ma il piacere è altrettanto intenso. Quando la sensualità e la sessualità si mischiano all’amore, è l’apoteosi ed è magnifico".

Relativamente alla vita sentimentale, Monica ha sposato giovanissima il fotografo Claudio Carlos Basso, ma il matrimonio è naufragato pochi mesi più tardi. Dal 1989 ha avuto una relazione di 6 anni con l’attore Nicola Farron, ma poi sul set de L’appartamento, ha conosciuto l’attore Vincent Cassel di cui si è innamorata. La coppia è convolata a nozze nel 1999, a Montecarlo. Dal loro amore due figlie, Deva e Léonie. Monica Bellucci riceverà un David speciale martedì 11 maggio ai David di Donatello, in prima serata su Rai1.

