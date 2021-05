Oroscopo del Corriere di mercoledì 12 maggio 2021: le previsioni segno per segno

11 maggio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 12 maggio 2021: qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata segno per segno. Ecco che cosa dicono gli astri.

ARIETE

Questa per voi potrebbe essere una giornata esplosiva, di quelle che non potrete facilmente dimenticare. Fate del vostro meglio.

TORO

Se vi prenderete troppo cura dell’aspetto economico dei vostri ultimi affari potreste perdere di vista l’obiettivo da raggiungere.

GEMELLI

Qualcuno oggi cercherà di mettervi i bastoni fra le ruote, ma voi riuscirete, con la vostra scaltrezza, a superare ogni ostacolo.

Oroscopo Corriere: previsioni domenica 9 maggio 2021 segno per segno



CANCRO

Siete tornati a dare un senso a tutto quello che vi circonda, comprese le occasioni minori, che potrete sfruttare in un modo nuovo.

LEONE

La giornata non parte nel migliore dei modi ma l’incontro con una persona che non vedevate da tempo darà una svolta alla giornata.

VERGINE

Per ottenere quello in cui credete dovrete lottare: ma è finalmente arrivato il vostro momento e raccoglierete quello che avete seminato.

BILANCIA

Giornata di grandi sfide: quello che a prima vista potrà sembrarvi un ostacolo si rivelerà invece un’opportunità da non farvi scappare.

SCORPIONE

La tentazione di mandare tutti al diavolo oggi sarà molto forte. Cercate però di trattenervi: la situazione volgerà presto a vostro favore.

L'Oroscopo del Corriere: le previsioni per lunedì 10 maggio segno per segno



SAGITTARIO

Prudenza: non è tutto oro ciò che luccica e non tutte le situazioni sono esattamente come sembrano. Meglio evitare brutte sorprese...

CAPRICORNO

Le stelle sono dalla vostra: ogni decisione che prenderete si rivelerà azzeccata. Approfittatene per affrontare ciò che temete di più.

ACQUARIO

Prendetevi del tempo per riflettere sul vostro rapporto di coppia: analizzate i punti critici e cercate di parlarne con la vostra dolce metà.

PESCI

Talvolta è necessario saper addolcire la pillola con chi amate: cercate di essere sensibili e comprensivi, ma dite comunque ciò che pensate.

L'Oroscopo del Corriere: le previsioni per martedì 11 maggio segno per segno





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.