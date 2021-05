Enrico Brignano, stasera in tv martedì 11 maggio con Max Pezzali, Carolina Rey e tanti ospiti

11 maggio 2021 a

Va in onda stasera, martedì 11 maggio 2021 in prima serata su Rai2, un altro appuntamento con Enrico Brignano. E' annunciato da una nota della Rai, un ricco parterre di ospiti per questa che è la penultima puntata di questa stagione di “Un’ora sola vi vorrei”, che è in programma alle ore 21.20.

L’ospite musicale sarà Max Pezzali. Il cantautore di origini lombarde, che per anni ha vissuto a Roma, città a cui tutt’ora è molto legato, si troverà a confrontare la sua “romanità” di adozione – da cui è nata anche la canzone “In questa città” - con quella di nascita di Brignano. E poi la nuova coppia di lavoratori improbabili: Lillo e Carolina Rey, che imperversano sui social con i mestieri di ripiego più strambi che si siano mai visti.

Tra i temi d’attualità che verranno affrontati nel corso della trasmissione, c'è la ricorrenza della Festa della Mamma e il ricordo di una mamma speciale, Irena Sendler detta “la mamma del Ghetto di Varsavia”, l’infermiera polacca che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò circa 2500 bambini ebrei facendoli scappare.

Come sempre i temi della più stretta attualità e non solo verranno affrontati da Brignano con tutte le sue armi migliori: monologhi, canzoni e mise en scène, realizzate anche grazie alla band di dieci elementi del Maestro Andrea Perrozzi e le coreografie di Thomas Signorelli. L’attrice Marta Zoboli, ospite fissa del programma, arricchirà la puntata con un nuovo personaggio. Infine, come sempre, la compagna Flora Canto “aspetterà al varco” Enrico Brignano e, dall’alto del talamo nuziale – in un omaggio alle celebri gag di Sandra e Raimondo – rifletterà e giudicherà la puntata e la giornata.

Una puntata intensa con gli ospiti musicali in primo piano a partire da Max Pezzali ma grande attesa viene riservata all'esibizione sul tema di attualità.

