Laura Pausini, la frase hot sul sesso: "Il mio uomo deve essere un gran maiale a letto"

Laura Pausini è sicuramente la cantante italiana più famosa all'estero. Nata a Faenza nel 1974, è autrice e interprete di numerosi successi internazionali. Secondo la lista di People With Money, Laura è la cantante più pagata al mondo, grazie a guadagni di 82 milioni di dollari tra aprile 2020 e aprile 2021, un vantaggio di quasi 50 milioni di dollari sulla sua collega più vicina. Nel compilare questa lista ogni anno, la rivista prende in considerazione fattori come la retribuzioni anticipate, la partecipazione agli utili, i residui, il supporto e il lavoro pubblicitario. La cantante italiana ha un patrimonio netto stimato di 245 milioni di dollari.

La sua fortuna è dovuta (anche) a intelligenti investimenti azionari, proprietà, accordi lucrativi di collaborazione con i cosmetici CoverGirl. Pausini possiede anche diversi ristoranti (la catena Le pizze di Mamma Laura) a Roma, una squadra di calcio (Gli Angeli di Faenza), ha lanciato il suo marchio di Vodka (Pure Wonderpausini - Italia), e sta affrontando il mercato dei ragazzi con un profumo di successo (Da Laura con Amore) e una linea alla moda chiamata Seduzione by Laura Pausini.

In passato la cantante si è lasciata andare anche a delle rivelazioni piccanti. Intanto ama gli uomini pelosi, "un uomo depilato non lo sceglierei mai così come non starei mai nel letto con un uomo troppo magro", ha detto tempo fa. Insomma Laura Pausini ha dei gusti decisamente contro corrente, dato il boom di uomini sempre più fissati con il proprio peso e frequentatori abituali di estetiste. Il suo tipo ideale? Moro, coi i capelli non eccessivamente corti e con un viso non perfetto. “Il mio uomo deve essere un gran maiale a letto - ha sottolineato -. Per me gli uomini devono avere la faccia da buoni, però devono essere dei gran maiali”. Laura Pausini ha una figlia, Paola, avuta dal compagno, il musicista Paolo Carta. Laura Pausini è ospite nella serata speciale dei David di Donatello, su Rai1, martedì 11 maggio.

