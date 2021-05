Pierpaolo Spollon, dal padre commissario alla madre nell'esercito: in casa niente PlayStation

11 maggio 2021 a

a

a

Pierpaolo Spollon è un giovane attore italiano nato a Padova, classe 1989. Il pubblico lo ha saputo apprezzare in tante fiction Rai come La porta rossa, L'Allieva, Che Dio ci aiuti e soprattutto Doc nelle tue mani, accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli. Suo padre è un commissario, mentre sua madre lavora nell’esercito. In casa c’è un’educazione molto rigida, tuttavia Spollon ha sempre preferito viaggiare con la fantasia, giocando con i Lego, con le costruzioni e disegnando. In casa sua, infatti, non ci sono mai stati giochi tecnologici come la Playstation.

Pierpaolo Spollon, dal tifo per l'Inter al rapporto complicato con Diana Del Bufalo

Da adolescente sua madre lo ha indirizzato verso il liceo scientifico. Pierpaolo non è stato un asso a scuola, ed il suo percorso scolastico è andato avanti tra alti e bassi, infatti viene bocciato più volte prima di capire che la sua strada è la recitazione. Nel 2008, mentre frequenta ancora il liceo, infatti, ha preso parte ad un provino (per il film La giusta distanza del maestro Mazzacurati) al quale sono ammessi solo i ragazzi di seconda e di terza. Lui, per via delle sue bocciature, è ancora in terza ed ha quindi la fortuna di partecipare. Il provino per Pierpaolo va malissimo, tuttavia il regista Alex Infascelli lo ha notato e lo ha introdotto nel mondo dello spettacolo.

Pierpaolo Spollon e la fidanzata Angela. Stanno ancora insieme?

Per seguire il suo sogno di diventare attore, Pierpaolo si è quindi trasferito a Roma, dove ha la possibilità di studiare con Gisella Burinato e Beatrice Bracco; successivamente, è entrato a far parte del Centro Sperimentale. Recentemente ha parlato così dei progetti Rai e delle fiction: "Bisogna smetterla di dire che la Rai è vecchia, specie quando ti capita di imbatterti in serie come Il cacciatore, La mafia uccide solo d’estate e, naturalmente Doc, che è stato anche comprato negli Usa - ha spiegato -. Chi continua a crederlo non è evidentemente al passo coi tempi". Pierpaolo Spollon è ospite martedì 11 maggio a Oggi è un altro giorno, su Rai1.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Simone Cristicchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.