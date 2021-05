Antonella Interlenghi, dalla madre Antonella Lualdi alle due figlie: la tragica morte dell'ex marito

11 maggio 2021 a

a

a

Antonella Interlenghi e Antonella Lualdi, rispettivamente figlia e madre, sono due attrici italiane. La Interlenghi è nata a Roma il 6 agosto 1961, sotto il segno del Leone. La madre, la Lualdi, è stata pure lei una grande attrice, sposata con Franco Interlenghi, anche lui attore morto nel 2015. Antonella ha una sorella, Stella. Per quanto riguarda la vita privata, Antonella Interlenghi è stata sposata con Giovanni Sanjust di Teulada, barone romano, morto nel 2014 schiacciato dal trattore che stava guidando nelle campagne della Toscana. Dal matrimonio sono nate le due figlie Virginia (1977) e Beatrice (1978). Relativamente alla carriera di Antonella Interlenghi, il successo è arrivato negli anni Ottanta, con i due film di Carlo Vanzina: Vacanze di Natale e Vacanze in America.

Nel 1976 si è appunto sposata ed è diventata mamma di due bambine continuando, però, a lavorare nel mondo dello spettacolo fino al 1989 quando ha deciso di prendersi una pausa per tornare poi negli anni Duemila come protagonista delle serie tv: Nando dell’Andromeda, Valeria medico legale, Incantesimo, Ho sposato un calciatore ed Un posto al sole. Ad oggi, è una mamma ed una nonna a tempo pieno che, ogni tanto, torna in tv come ospite di qualche programma televisivo. Per quanto concerne la madre Antonella Lualdi, dopo essersi separata con il marito Franco Interlenghi, sono tornati insieme restando uniti fino al 2005, anno in cui Franco è morto.

Simone Cristicchi, dall'idolo Rino Gaetano ai figli Tommaso e Stella con Sara Quattrini | Video

La scomparsa del marito ha provocato un enorme dolore alla Lualdi che, nel 2018, al Corriere della Sera, raccontò di aver rasentato la depressione. "La morte di Franco è stata uno shock - ha dichiarato in una vecchia intervista -. Ho sentito una sensibilità che rasentava la depressione, ho cominciato a scrivere e ho capito cos’era quel vuoto e quanto Franco fosse un pilastro della mia esistenza. Scrivendo, mi si è aperto l’emisfero della memoria, ho ricordato mio padre, che era severo e distante ma che amavo tantissimo. Ho collegato tante cose, sono tornata più leggera". Antonella Interlenghi e Antonella Lualdi sono ospiti martedì 11 maggio a Oggi è un altro giorno, su Rai1.

Nina Rima, modella senza una gamba per un incidente: l'amicizia con le Ferragni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.