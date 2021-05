Nina Rima, modella senza una gamba per un incidente: l'amicizia con le Ferragni

11 maggio 2021 a

a

a

Nina Rima è una modella e influencer, classe 2001. E' nota al grande pubblico perché ha perso una gamba a causa di un brutto incidente capitatole in Francia, a Mentone. Nata a Milano il 4 novembre sotto il segno dello Scorpione, sin da piccola Nina ha sempre avuto una grandissima passione per il mondo della moda e da bambina sognava di poter, un giorno, diventare una persona famosa.

Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma hot in tuta trasparente: da Zorzi pacca sul lato b | Video

Nina ha avuto quindi un incidente con il suo ex fidanzato e da quel momento la sua vita è cambiata. "Io e il mio ex ragazzo abbiamo avuto un incidente stupidissimo - ha raccontato in una vecchia intervista -. Non credevo di essermi fatta niente, ma quando ho cercato di alzarmi mi sono resa conto di non avere più il piede”. La 19enne è stata subito operata e i medici hanno deciso di amputarle la gamba dal ginocchio in giù. Nina ha scoperto di non avere più l’arto soltanto dopo l’intervento e la sua delusione è stata immensa, visto che aveva appena firmato un contratto come modella. Ha conosciuto per caso Chiara Ferragni, che ha deciso di raccontare la sua storia sul proprio account Instagram. Da lì la sua carriera da influencer ha preso una vera e propria svolta.

Le Iene, scherzo di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli: occhio al matrimonio combinato | Video

Prima di quel brutto giorno d’aprile, in cui la vita di Nina è cambiata drasticamente, la giovane influencer ha ammesso di essere quasi allo sbando. In quel periodo, infatti, aveva fatto una serie di scelte sbagliate che la stavano portando su una brutta strada. Proprio sulle sue gambe, inoltre, Nina aveva incentrato tutta la sua carriera da modella e dopo quel tragico evento ha messo in discussione il suo intero futuro. La speranza, però, Nina non l’ha mai persa così come non ha mai perso il sorriso. Si ispira alla modella brasiliana Paola Antonini. Prima dell’incidente collaborava con un brand di moda che dopo l’amputazione della gamba le ha chiuso le porte. E' molto amica di Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Nina Rima è ospite a Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone, nella puntata di martedì 11 maggio.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Simone Cristicchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.