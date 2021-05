Le Iene, scherzo di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli: occhio al matrimonio combinato | Video

11 maggio 2021 a

Torna l'appuntamento con Le Iene, lo show di Italia1 in onda martedì 11 maggio a partire dalle 21,20. In scaletta è previsto anche lo scherzo di Nicolò De Devitiis con la complicità di Giulia Salemi nei confronti del fidanzato, Pierpaolo Pretelli. “Amore, io sono disposto a tutto anche a diventare musulmano. Purché non ci rompano più”, questo uno dei passaggi più divertenti dello scherzo con la frase del finalista del Grande Fratello Vip 5.

La drammatica storia di Barbara e lo scherzo a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Martedì dalle 21.10 su Italia1 la versione integrale dello scherzo attesissimo da qualche settimana dai Prelemi. Giulia e Pierpaolo saranno ospiti in studio con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Lo scherzo a Pretelli

Il loro amore è nato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Ma Pierpaolo come se la caverà con i parenti di Giulia? La trama dello scherzo verte proprio su questo aspetto. L’influencer ha origini iraniane e allora al povero Pretelli sono stati presentati alcuni finti parenti dai principi tradizionalisti. “Amore, sei disposto a dimostrargli che sei un bravo ragazzo che ami solo me e che vuoi sposarmi?”, chiede Giulia a Pierpaolo. Perché come prima prova per dimostrare il suo amore sarà quella di diventare musulmano. Ma Pierpaolo si ritroverà presto in un triangolo e in un matrimonio combinato. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo la loro storia d'amore e tutto sembra procedere per il meglio. Nelle ultime settimane tuttavia il gossip era "impazzito" per un incontro a colazione tra lo stesso Pretelli e Cecilia Rodriguez, senza la presenza della Salemi. Incontro che aveva fatto notizia anche per il rapporto non proprio idilliaco tra la sorella di Belen e la figlia di Fariba Tehrani. Lo scherzo di Nicolò De Devitiis con la complicità di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli andrà dunque in onda martedì dalle 21.10 su Italia1.

