Simone Cristicchi, dall'idolo Rino Gaetano ai figli Tommaso e Stella con Sara Quattrini | Video

Simone Cristicchi è un famoso cantautore italiano. Ma non solo, si tratta di un artista poliedrico, con esperienze anche nella scrittura e con il teatro, voce fuori dal coro del panorama musicale nazionale. La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2005, con il brano Vorrei cantare come Biagio, in cui dichiarava in un misto di ironia e ammirazione di voler avere il successo di Biagio Antonacci. Poi il tenore delle sue canzoni si è modificato nel tempo, arrivando anche a temi di denuncia.

Simone Cristicchi, il ritorno su Tv2000 con lo spettacolo "Cantata d'autore" dal teatro comunale di Ferrara: storie e canzoni

Nato a Roma il 5 febbraio 1977 sotto il segno dell’Acquario, ha un precoce talento per l’arte. Sin da piccolo, una delle sue grandi passioni è il fumetto: da bambino era considerato un vero prodigio del disegno. Sempre in tenera età, si è appassionato anche alla musica rock studiando la chitarra da autodidatta. Nel 2005, dopo aver tentato di sfondare come musicista per anni, ha raggiunto appunto il successo con il suo tormentone Vorrei cantare come Biagio. L’anno successivo ha conquistato il secondo posto a Sanremo, mentre nel 2007 ha vinto il Festival con il brano Ti regalerò una rosa.

Dopo aver raggiunto la notorietà, dal 2013 Cristicchi ha deciso di lavorare anche ad un’altra sua grande passione: il teatro, dedicandosi completamente a questa sua passione e portando sul palcoscenico moltissimi spettacoli d’importanza storico-sociale. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2010 ha sposato un’archeologa romana, Sara Quattrini. La coppia è convolata a nozze con un’intima cerimonia a Manciano, in Toscana, a cui hanno preso parte pochi amici intimi e i parenti più stretti. La coppia ha due figli: Tommaso (2008) e Stella, nata nel 2011. L'idolo di Cristicchi è sempre stato Rino Gaetano. Il cantautore è ospite martedì 11 maggio a Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone, in onda dalle 14.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Simone Cristicchi

