Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Simone Cristicchi

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14. Come sempre, anche nella puntata di martedì 11 maggio saranno tanti i temi affrontati, dall'attualità politica alla emergenza sanitaria a causa della pandemia da Covid, ma con in primo piano i personaggi e le storie legate al mondo dello spettacolo, con musica e fiction Rai in particolare.

A commentare in studio le interviste ai vari ospiti, ci saranno i cosiddetti affetti stabili, che oggi saranno Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Memo Remigi. Quest'ultimo allieterà la puntata con i suoi intermezzi musicali al pianoforte e magari troverà il supporto proprio di Jessica Morlacchi, ex leader della band dei Gazosa, autrice del brano cult Www Mi piaci tu a inizio anni Duemila. Ora per lei è arrivato il rilancio sia con la Bortone che soprattutto nel 2020 con la partecipazione a Tale e quale show. Tra gli affetti stabili anche Massimo Cannoletta: il divulgatore culturale dopo aver vinto a L'Eredità (il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna) la cifra strepitosa di 280.000 euro, si è ritagliato uno spazio tutto suo nel talk show di Serena Bortone.

Qui Cannoletta infatti cura la rubrica Massimo 5 minuti, nella quale approfondisce un personaggio storico riattualizzandolo ai giorni nostri. Tra gli ospiti della puntata di martedì 11 maggio c'è il cantante Simone Cristicchi. Da segnalare che la puntata di lunedì 10 maggio è stata vista da 1.758.000 spettatori, per uno share pari al 13,2% di share nel daytime. Un dato non così alto, visto che in certe giornate il programma raggiunge pure i 2 milioni. Appuntamento quindi con Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno su Rai1, a partire dalle 14, per un'altra puntata ricca di spunti e interviste davvero interessanti.

