Ascolti tv lunedì 10 maggio, vince Chiamami ancora amore: ma L'Isola dei Famosi è in crescita

Altra vittoria per Chiamami ancora amore nella sfida degli ascolti, ma L'Isola dei Famosi dà qualche segnale di risalita. Nella serata di lunedì 10 maggio, la fiction su Rai1 con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi ha appassionato 3.515.000 spettatori pari al 15.3% di share. Primo posto quindi, ma senza record particolari. Ecco quindi che su Canale5 risale L'Isola dei famosi 2021, andata in onda dalle 21,46 alle 1,06. Il reality show condotto da Ilary Blasi infatti ha raccolto davanti al video 3.101.000 spettatori pari al 19% di share, superando finalmente la soglia dei 3 milioni. Una puntata che ha visto il ritorno in studio di Vera Gemma e altre polemiche tra i naufraghi. Su Rai2 A Napoli non Piove Mai ha interessato 1.160.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Su Italia1 John Wick ha fatto registrare 1.768.000 spettatori (7.8%). Ancora ottimi ascolti su Rai3 per Report, che ha raccolto davanti al video 2.862.000 spettatori pari ad uno share del 12% (presentazione dalle 21.15 alle 21.26: 1.743.000 con il 6.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 1.001.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Il Giurato ha registrato 477.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 4 Hotel ha fatto segnare 357.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove infine Fuori in 60 Secondi ha raccolto 319.000 spettatori con l’1.5%.

Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti ha ottenuto 4.981.000 spettatori con il 19.7%. Battuta di nuovo la concorrenza su Canale5 di Striscia la Notizia che ha registrato una media di 4.282.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 940.000 spettatori con il 3.7%, mentre su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha interessato 1.820.000 spettatori (7.2%). Martedì 11 maggio la sfida principale vede i David di Donatello su Rai1 e la fiction Buongiorno mamma su Canale5.

