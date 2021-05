Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone: dichiarazione d'amore e baci. Così si scioglie il tronista

11 maggio 2021 a

Una puntata ricca di emozione per i fan di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 in onda oggi martedì 11 maggio 2021 alle ore 14.45. Un tronista in primo piano nella trasmissione di Maria De Filippi che è alle battute finali e che arriva dopo che Samantha Curcio ha scelto fra i suoi pretendenti, Alessio Cennicola (il quale ha detto sì). Non ci sono anticipazioni ufficiali, ma il sito specializzato Il vicolo delle news, segue le registrazioni e quindi si può ipotizzare che cosa vedremo oggi.

La puntata comincerà da Sara Zilli, protagonista di una discussione con Biagio Di Maro con cui ha chiuso la frequentazione. La puntata potrebbe continuare con altri protagonisti del trono over. Fra loro Isabella Ricci che sta conoscendo Andrea e Francesca e Amodio. Secondo il pubblico, Amodio e Francesca potrebbero lasciare presto il programma. La dama e il cavaliere del trono over si frequentano da più di un mese e tra loro va tutto a gonfie vele. Almeno così pare, vedremo se usciranno dal programma.

Il grande protagonista di oggi al centro dello studio dovrebbe però essere Massimiliano Mollicone che, presto, sceglierà tra Vanessa ed Eugenia. Nel corso della puntata in onda oggi, Maria De Filippi farà vedere l’esterna con Vanessa nel corso della quale c’è stata un’importante dichiarazione d’amore della corteggiatrice e baci senza telecamere. Un’esterna che non lascerà indifferente Eugenia che, in studio, affermerà di aver finalmente capito il motivo per cui non ha voluto spegnere le telecamere con lei. Massimiliano si confronterà con Eugenia scatenando la reazione di Vanessa che, infastidita dall’atteggiamento del tronista, chiederà a Maria De Filippi di lasciare lo studio. Il tronista, scusandosi, raggiungerà Vanessa. Dopo l’uscita di Massimiliano, Carolina farà notare a Giacomo come, in certe situazioni, sia importante prendere l’iniziativa. Massimiliano resta ancora diviso a quanto pare, oppure ha già scelto?

