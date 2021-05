Miriam Leone in libertà, seno in primo piano. Un fan: "Sei meglio di Diletta Leotta" | Foto

11 maggio 2021 a

a

a

Miriam Leone si è esibita in un selfie ad alto tasso di sensualità. L'attrice ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che ha mandato letteralmente in tilt i suoi 1,3 milioni di follower. L'ex Miss Italia si è mostrata - come affermato in didascalia - senza filtri e senza make up, nel segno della libertà. Panorama sullo sfondo mozzafiato e sensualità esplosiva, con seno in primo piano, per una scollatura da brividi. La temperatura è davvero bollente, per uno scatto da migliaia e migliaia di like e commenti di entusiasmo. E un fan azzarda il paragone: "Superi di gran lunga Diletta (Leotta ndr)".

Il confronto è presto lanciato in Sicilia. Miriam o Diletta? Scegliere è davvero arduo. Nata anche lei a Catania, ma nel 1985 sotto il segno dell’Ariete, Miriam Leone ha fatto il proprio ingresso nel mondo televisivo trionfando a Miss Italia nel 2008. Da lì è esplosa la sua carriera nel mondo della tv e nel cinema.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata fidanzata con il tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta. Miriam Leone lo ha conosciuto ad un concerto e la coppia è stata insieme per 4 anni. C'è stato un altro nome nella sua vita, quello di Matteo Martari. Nel novembre 2017, infatti, è stata pizzicata con il compagno di set per Non Uccidere. L’attrice però, da sempre riservata sulle sue questioni di cuore, non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Attualmente, Miriam è legata all’imprenditore, performer e musicista milanese di origini siciliane, Paolo Carullo. In passato la Leone è stata vittima di stalking. Un uomo per diverso tempo le ha inviato via social delle foto a luci rosse. Un altro uomo, invece, l’aspettava ogni sera sotto il portone di casa. Ha dovuto chiudere il suo profilo Facebook e cambiare casa. Altra curiosità sul suo conto, è superstiziosa e porta sempre con sé un portafortuna: un baffo del suo gatto Gaetano che tiene nel portafoglio.

