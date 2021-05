Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma hot in tuta trasparente: da Zorzi pacca sul lato b | Video

10 maggio 2021 a

Momento hot a L'Isola dei famosi 2021, durante la puntata di lunedì 10 maggio. Nel pieno della trasmissione in onda su Canale5, condotta da Ilary Blasi, ha fatto il suo ingresso trionfale in studio Vera Gemma, rientrata in Italia dopo l'eliminazione dal reality.

L'attrice figlia d'arte ha sfoggiato un look decisamente hot, tuta dorata e trasparente che non ha lasciato troppo all'immaginazione. Una volta che ha salutato la presentatrice, Vera Gemma è andata ad abbracciare uno dei tre opinionisti, Tommaso Zorzi. Un abbraccio calorosissimo, nel quale l'influencer non si è trattenuto e ha dato una simpatica pacca sul lato b della Gemma, suscitando l'ovazione del pubblico. Poi Vera ha salutato ovviamente il suo fidanzato, Jeda, presente in studio, dando vita pure a una simpatica gag con la stessa Blasi, che in queste settimane ha corteggiato con un pizzico di ironia il giovane compagno dell'attrice. Vera ha ammesso di essere stata un po' gelosa: "Il giorno dopo la puntata mi hanno fatto vedere questo bacio, non avevo fatto caso al plexiglass e sono andata in ansia completa", ha affermato. Adesso finalmente il ricongiungimento dei due innamorati.

