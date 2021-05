Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi vietata ai deboli di cuore: spacco e scollatura super sexy

10 maggio 2021 a

Ilary Blasi vietata ai deboli di cuore nella puntata de L'Isola dei famosi 2021 di lunedì 10 maggio, in onda su Canale5. In apertura di puntata infatti la conduttrici del reality si è presentata con un look mozzafiato. Vestito nero, con spacco e scollatura da brividi, davvero super sexy. Si prova evidentemente anche questo per far salire gli ascolti dell'Isola, costantemente sotto i 3 milioni di spettatori.

La Blasi ha quindi presentato i tre opinionisti del programma, vale a dire Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Quest'ultima si è completamente ristabilita dopo il piccolo infortunio alla mano (si è trattato evidentemente di una puntura di un insetto) capitatole nella puntata scorsa di venerdì 7 maggio, quando è stata costretta ad abbandonare anzitempo la trasmissione, prima della conclusione. Ora la Zanicchi è tornata a pieno regime, pronta a far valere i suoi pareri nel corso del programma. Subito dopo c'è stata l'eliminazione, a uscire dal gioco - tra le tre nominate Francesca Lodo, Fariba Tehrani ed Emanuela Tittocchia - è stata proprio l'ex Letterina di Passaparola. La Lodo successivamente ha regalato il "bacio di Giuda" ad Andrea Cerioli, con il quale in settimana ha avuto un acceso diverbio. Francesca Lodo prima di entrare ne L'Isola dei famosi 2021, ha terminato la storia d'amore con il suo fidanzato storico, Andrea Montefiore, ristoratore romano e giocatore di poker professionista. Ecco anche perché quando ha saputo dell'interessamento nei suoi confronti da parte di Matteo Diamante, la Lodo ha subito chiarito: "Non sono venuta qui in Honduras per trovare un fidanzato", dando così un sonoro due di picche allo youtuber. L'appuntamento con L'Isola dei famosi 2021 continua su Canale5, per una puntata che promette davvero ancora tanti colpi di scena. Intanto l'eliminazione di Francesca Lodo e il look mozzafiato di Ilary Blasi.

