L'Oroscopo del Corriere: le previsioni per martedì 11 maggio segno per segno

L'oroscopo del Corriere di martedì 11 maggio 2021, le previsioni per la giornata segno per segno. Di seguito cosa annunciano le stelle.

ARIETE Negli ultimi giorni avete imparato a essere un po’ più indipendenti. Potervi fidare di voi stessi vi ha regalato una ventata di autostima.

TORO La vostra salute è più importante del lavoro. Cercate quindi di non affaticarvi inutilmente quando non ce n’è alcun bisogno.

GEMELLI Una vecchia cotta torna attuale. Una persona che avete vicina da molto tempo, ma con cui a volte avete preferito non aprirvi del tutto.

CANCRO Con il partner tutto sembra andare per il meglio. Ma è proprio in questi momenti che bisogna cercare nuovi stimoli per crescere insieme.

LEONE Prendere le cose alla leggera, per una volta, potrebbe regalarvi quella tranquillità che vi è mancata per molto tempo ultimamente.

VERGINE Da tanto tempo avete in mente un progetto. Forse è arrivato il momento di provare a metterlo in pratica: non avete nulla da perdere.

BILANCIA Una nuova passione vi ha preso ultimamente. Approfonditela più che potete. Tutto ciò che vi regala entusiasmo va coltivato.

SCORPIONE Dopo tanti sacrifici avete finalmente raggiunto un po’ di soddisfazione. In tanti apprezzano quello che fate, ma sapete di poter migliorare.

SAGITTARIO Un colpo di fortuna in amore promette di regalarvi attimi di puro romanticismo. Ve lo meritate. Cercate però di non rovinare tutto!

CAPRICORNO La Dea Bendata ora vi sorride. Finalmente un affare a cui avete lavorato molto sembra poter andare in porto. Tuttavia non dovete abbassate la guardia.

ACQUARIO L’ossessione che vi porta a essere sempre perfetti vi sta trascinando in un vortice di stress molto pericoloso per la vostra salute.

PESCI In questi giorni dovrete fare delle scelte che finiranno per incidere sul vostro futuro immediato. In questi casi, la prudenza non è mai troppa.

