Sergio Rubini, dall'ex moglie Margherita Buy agli anni da single: poi l'amore con Carla Cavalluzzi

Sergio Rubini è un attore, regista e sceneggiatore, tra i più famosi a livello italiano e internazionale. E' nato a Grumo Appula (Bari), il 21 dicembre 1959. Il suo segno zodiacale è il Sagittario, ed è figlio di un capostazione originario di Gravina in Puglia. Rubini ha concluso gli studi scientifici al Federico II di Altamura, per poi iscriversi all’Accademia nazionale di Arte Drammatica di Roma, nel 1978. Nella Capitale ha deciso di vivere e inseguire il suo grande sogno. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1985, con il film Figlio mio infinitamente caro, e da lì ha intrapreso una carriera immensa sia come attore che da regista.

Per quanto riguarda la vita privata, Sergio Rubini è legato ormai da anni a Carla Cavalluzzi. I due si sono fidanzati e vivono un amore a gonfie vele, nonostante una differenza d’età di 18 anni, visto che lei è classe 1977. Insieme a lei, sceneggiatrice, condivide la passione per il cinema e i viaggi, e la stessa terra d’origine: la Cavalluzzi, infatti, è di Grumo Appula come il suo compagno. Ma prima di iniziare la convivenza con lei, Rubini ha attraversato un lungo periodo da single dopo la separazione dall’ex moglie. Sergio Rubini infatti è stato sposato con la collega Margherita Buy.

Il divorzio è arrivato nel 1993, dopo una storia d’amore che andava avanti dai tempi dell’Accademia di Arte drammatica in cui l’attore e Margherita Buy si sono conosciuti. Hanno comunque mantenuto un ottimo rapporto, collaborando in numerosi film. Tornando a Carla Cavalluzzi, è laureata in Lettere e Filosofia all’Università di Bari, esordendo nel mondo del cinema proprio insieme all’attuale compagno Sergio Rubini, anche con Domenico Starnone, nel film L'anima gemella e L'amore ritorna, usciti rispettivamente nel 2003 e 2004. Rubini è ospite lunedì 10 maggio a In Barba a tutto, il late show di Luca Barbareschi, in onda su Rai3 dalle 23,15.

