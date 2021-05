L'Eredità, Agnese nuova campionessa ma niente soldi alla Ghigliottina: non trova il Quartiere

10 maggio 2021 a

Puntata come al solito avvincente quella de L'Eredità di lunedì 10 maggio. Nel quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45, c'è stato un testa a testa combattutissimo al Triello. Qui si è imposta Agnese, che dunque è la nuova campionessa. La bella e brava universitaria di Ingegneria ha battuto pure il campione uscente Roberto, per poi presentarsi alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Dopo le parole Festa, Giardino, Cinema, Comitato e Inverno il percorso si è rivelato ottimo, con due soli errori, e un bottino che si è ridotto a 52.500 euro. Agnese ha puntato sulla parola Aperto, senza però troppa convinzione. E così sin da subito Flavio Insinna ha fatto capire come la soluzione prospettata dalla neocampionessa fosse non esatta. La chiave per la Ghigliottina era invece Quartiere. Agnese comunque ci riproverà martedì 11 maggio, per provare a conservare il titolo e magari vincere i soldi al gioco finale.

L'Eredità, Roberto nuovo campione: ma alla Ghigliottina non dà il buon Esempio

Nella puntata di domenica 9 il professore Roberto si era imposto prima al Triello nel quale ha superato due donne, tra cui la lanciatissima Amanda, per presentarsi al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi da 180.000 euro. Un bottino ridottosi però a 45.000 dopo le parole Classico, Titolo, Portare, Tutti e Pratico. Il suo ragionamento lo ha portato a proporre la soluzione Manuale. A questo punto Insinna ha dato vita alla sua consueta chiosa finale, nel corso della quale il conduttore ha spinto lo stesso concorrente verso la chiave della Ghigliottina, che in realtà era il termine Esempio.

L'Eredità è il gioco a quiz preserale di Rai1 che ogni giorno viene visto da oltre 4 milioni di telespettatori. Un appuntamento televisivo ormai consolidato per gran parte del pubblico italiano, in modo particolare nell'ultima mezz'ora che precede il telegiornale delle ore 20 e che coincide con i giochi finali del programma, il triello e soprattutto la ghigliottina. Proprio quest'ultima appassiona il pubblico, tanto i grandi quanto i più piccoli, visto che la parola giusta da indovinare deve essere individuata attraverso un collegamento logico tra cinque termini, al di là quindi delle conoscenze culturali di ognuno. L'Eredità torna martedì 11 maggio sempre su Rai1 dalle 18,45.

