Fariba Tehrani, la figlia Giulia Salemi non più amica di Cecilia Rodriguez: "Si è fidanzata col mio ex"

10 maggio 2021 a

a

a

Fariba Tehrani è una concorrente de L'Isola dei famosi 2021, il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi. E' nota al grande pubblico soprattutto per essere la madre di Giulia Salemi, protagonista nell'ultimo Grande Fratello Vip 5. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli è finita recentemente al centro delle cronache rosa per via del rapporto difficile con l'ex amica Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen infatti durante Il Punto Z di Tommaso Zorzi ha svelato qualche retroscena legato al litigio che ha portato al gelo con l'ex amica Giulia.

Giulia Salemi, la mamma non fa sesso: "Da dieci anni, dopo la fine della storia con mio padre"

L'ha conosciuta qualche anno fa, grazie ad alcuni lavori in comune. Tra le due è nata una certa simpatia che si è poi interrotta quando la Salemi è entrata al Grande Fratello Vip nel 2018 e ha iniziato una relazione con Francesco Monte, ex storico di Cecilia. "Si è fidanzata con il mio ex. Una che ti dice 'amica, amica, amica' una chiamata poteva anche farla", ha fatto sapere la Rodriguez. Cecilia Rodriguez non ha poi gradito il modo in cui Giulia Salemi ha trattato il fratello Jeremias. Tra i due c'è stato infatti un flirt qualche tempo fa. "Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias - ha rivelato -, poi Iannone la chiamava e ho fatto due più due.

Fariba Tehrani sulla storia della figlia Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli: "Lei vive di istinto"

Per questo motivo abbiamo smesso di seguirci su Instagram ma non abbiamo mai litigato. Oggi siamo colleghe", ha precisato la fidanzata di Ignazio Moser. Al momento Giulia Salemi non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Cecilia. Le affermazioni dell'argentina tuttavia non sono piaciute ad Andrea Iannone, che è sbottato su Instagram. Il pilota ha smentito quanto dichiarato dall'ex cognata: "Cecilia, non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l'ho mai chiamata". Chissà se questo rapporto così complicato emergerà nel corso della puntata de L'Isola dei famosi di lunedì 10 maggio e se soprattutto sulla vicenda interverrà Fariba Tehrani.

Isola dei Famosi, in tre in nomination e Vera Gemma in studio: sarà polemica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.