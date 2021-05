In Barba a tutto, gli ospiti di Barbareschi: Sergio Rubini, Ilona Staller e lo chef Diego Rossi

10 maggio 2021 a

Nuovo appuntamento con In barba a tutto, il late show condotto da Luca Barbareschi su Rai3 a partire dalle 23,15. Tema della puntata di lunedì 10 maggio è L’amore nonostante tutto. Primo dei tre ospiti Sergio Rubini, con il quale sarà un momento di trasmissione divertente, ironico ma anche sentimentale. Si parlerà di amore per le donne, per il cinema, per gli ideali e per le proprie origini. E non mancheranno ricordi curiosi, come quando, sul set del film La passione di Cristo di Mel Gibson, venne messo sulla croce per interpretare il buon ladrone, o quando abbandonò le prove di American Buffalo per inseguire un amore in Norvegia.

Poi Ilona Staller, in arte Cicciolina, che racconterà la sua stagione da parlamentare, le sue campagne elettorali e le proposte legate alla libertà sessuale e alla difesa dell’ambiente condotte insieme a Moana Pozzi. Infine Luca Barbareschi incontrerà il giovane chef stellato Diego Rossi, famoso per provocatorie creazioni culinarie. Il suo menu infatti è composto da animelle, coratella, rognoni, cuore, polmone. E' il re del "non si butta nulla", il sovrano dello scarto, con cui inventa panini estremamente originali. Lo studio de In Barba a tutto ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina simbolo di una cultura underground.

Ogni puntata propone tre temi e per ogni tema un ospite. L’equilibrio della puntata vede quindi personaggi famosi alternarsi ad altri meno noti al grande pubblico. Non classiche interviste dedicate alla carriera dei protagonisti, ma colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media. Appuntamento su Rai3 dalle 23,15.

