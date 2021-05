Vera Gemma, il fidanzato Jeda: "Orgoglioso del suo passato da domatrice e spogliarellista"

10 maggio 2021 a

a

a

Vera Gemma è stata un autentico ciclone come concorrente de L'Isola dei famosi 2021, ma è stata eliminata e lunedì 10 maggio farà il suo ritorno in studio nello show di Ilary Blasi. Durante la sua esperienza in Honduras non sono mancate alcune perle decisamente hot: "Il rapporto intimo con un uomo inizia a mancare, io sono la dea delle milf che ti fa perdere la testa a suon di cibo e sesso - ha raccontato in una circostanza a uno dei concorrenti -. Possiamo andare nell’isolotto di fronte, quello con le tre palme, per fare roba".

Vera Gemma, il matrimonio con Jamil: poi il figlio Maximus dal musicista Henry Harris

E a queste frasi i compagni d’avventura sono rimasti tra lo stupito e il divertito. Vera ha quindi spiegato i motivi delle sue esternazioni: "In altri tempi giocavo sulla seduzione e basta, adesso gioco sullo sfinimento, il lavaggio del cervello e l’atteggiamento materno. Comunque scherzo, io amo il mio fidanzato", ha chiarito. E a proposito di Jeda, suo baby fidanzato, la sorella di Vera, Giuliana, ne ha parlato benissimo: "E’ un ragazzo molto carino, simpatico e responsabile. A me piace, poi è molto bravo anche con Vera - ha sottolineato tempo fa -. Io non ho nulla in contrario, ma dai 35 a 45 anni sono stata per 10 anni con un ragazzo più giovane di me. Non capisco perché le persone si stupiscano di questo".

Vera Gemma, grazie ad Asia Argento la storia con Teo Mammucari: "Il primo innamoramento"

Jeda ha recentemente rivelato come abbia conquistato la figlia d'arte: "Ho dovuto conquistarla parlando ore ed ore in videochiamata, l'ho contattata per prima io, su Instagram - ha spiegato -. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. La differenza d'età? Stare con una donna più grande è un'esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei". Appuntamento su Canale5 con L'Isola dei famosi per il ritorno in studio di Vera Gemma.

Asia Argento e Vera Gemma, che amicizia. "Lei è una vera leader"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.