Francesca Lodo, dall'amicizia con Cristel Carrisi all'amore finito con Montefiore: "Era il mio tutto"

Francesca Lodo è una showgirl ed ex modella, ora concorrente a L'Isola dei famosi 2021, il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi. Da Letterina a Passaparola allo scandalo Vallettopoli che l'ha coinvolta, ora ha l'opportunità per rilanciare la sua carriera televisiva. Per quanto riguarda la vita privata, dopo i tanti flirt con i giocatori da ragazza, l'ultima storia importante per la Lodo è quella con Andrea Montefiore, ristoratore romano e giocatore di poker al quale era legata dal 2014. Il loro amore sarebbe finito pochi mesi prima del ritorno ufficiale di Francesca in televisione.

Ma è stata una storia molto importante. Proprio Andrea è stato al fianco dell’ex Letterina durante gli anni trascorsi lontano dalla televisione, anni cominciati all’epoca in cui esplose l'inchiesta Vallettopoli alla quale ha fatto solo vagamente riferimento durante una puntata d L’Isola. In una foto pubblicata su Instagram, la stessa Francesca lo aveva definito “il mio tutto”. Giocatore di poker professionista, Andrea è però soprattutto un ristoratore. Romano, è appassionato di arte urbana (lui stesso disegna) e ha girato il mondo alla scoperta delle sue bellezze. Molti dei suoi viaggi hanno incluso la bellissima Francesca, a lungo sua compagna di vita. Andrea è proprietario di un pub a Roma frequentato da diversi personaggi famosi, e insieme alla sua famiglia anche di un’osteria e di un antico forno sito a pochi passi da Piazza Navona. Francesca e Andrea hanno vissuto la loro lunga storia d’amore alla luce del sole.

La coppia prese parte insieme al matrimonio da favola di Cristel Carrisi, grande amica di Francesca. Il silenzio sulla loro relazione è arrivato nel 2020. Ad agosto, durante le vacanze estive in Sardegna, Andrea ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’ultimo scatto di coppia, seguito da un lunghissimo silenzio. Francesca ha fatto un breve cenno a questa storia in una delle ultime puntate del reality, quando ha scoperto la simpatia nutrita per lei da Matteo Diamante: "Non sono certo venuta qui all'Isola per trovare un fidanzato", ha chiarito subito la Lodo. Lunedì 10 maggio la vedremo protagonista su Canale5 in un altro appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi.

